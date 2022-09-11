Gündem Hazırlıklar tamamlandı Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak
EĞİTİM

Hazırlıklar tamamlandı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hazırlıklar tamamlandı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak
Ders kitapları ve yardımcı kaynaklar, sınıflardaki sıralarda yerini aldı, öğrencileri bekliyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.

Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

  • Öğrenciler, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

Bakanlık, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı.

Pazartesi günü okullar açılıyor: İstanbul'da 12 Eylül'de toplu taşıma araçları ücretsiz mi?
GÜNDEM
Pazartesi günü okullar açılıyor: İstanbul'da 12 Eylül'de toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
GÜNDEM
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
Kasımpaşada karşılıklı goller

Kasımpaşa'da karşılıklı goller

Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

​Kasımpaşa, 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktı?
Hazırlıklar tamamlandı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte sıralarda olacak

​Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuşuyor

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

'Dış güçler kapattı'

'Dış güçler kapattı'

​Telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi.

​İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.