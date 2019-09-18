HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi

“Benim oğlum lise öğrencisiydi. Beş yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra oğlumun PKK tarafından kaçırıldığı haberi geldi bize ve o günden bu yana huzurumuz bozuldu. Bizler fakir kimsesiz aileleriz. Çocuğu kaçıran PKK’ya buradan seslenmek istiyorum. Oğlumu bana verin. Artık huzur istiyoruz ve bununla birlikte oğlumu da PKK’dan istiyorum”