HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi

Diyarbakır'da bulunan HDP il binası önünde anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar'a kavuşmak için başlattığı eylem büyümeye devam ediyor.
Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından terörün pençesinden kurtarmayı başardı.
Eyleme katılan aile sayısı 39'a yükseldi
Akar'ın mücadelesi, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere örnek oldu. Katılımın her geçen gün arttığı oturma eyleminde aile sayısı 39'a yükseldi.
- 2014 yılında 17 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan İkram ve Mehmet Gürtürk çifti Muş'tan gelerek eyleme dahil oldu.
"Oğlumu bana verin. Artık huzur istiyoruz ve bununla birlikte oğlumu da PKK’dan istiyorum”
Oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen anne 46 yaşındaki İkram Görtük, şunları söyledi:
“Benim oğlum lise öğrencisiydi. Beş yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra oğlumun PKK tarafından kaçırıldığı haberi geldi bize ve o günden bu yana huzurumuz bozuldu. Bizler fakir kimsesiz aileleriz. Çocuğu kaçıran PKK’ya buradan seslenmek istiyorum. Oğlumu bana verin. Artık huzur istiyoruz ve bununla birlikte oğlumu da PKK’dan istiyorum”