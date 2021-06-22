Gündem HDP binasına saldırı düzenleyen Gencerin örgüt bağlantısı çıkmadı
İZMİR

HDP binasına saldırı düzenleyen Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

İzmir'de HDP il binasına saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in bağlantılarının tespiti için çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde şu ana kadar Gencer'in herhangi bir örgütle bağlantısı tespit edilemedi.

Haber Merkezi DHA
HDP binasına saldırı düzenleyen Gencerin örgüt bağlantısı çıkmadı
Onur Gencer

HDP İzmir İl binasını basıp, Deniz Poyraz'ı (38) öldüren Onur Gencer'in bağlantılarının tespiti için çalışmalar devam ediyor. Gencer'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra eskiden çalıştığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu.

İncelemeler devam ediyor

Geriye dönük olarak saatlerce süren güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve saldırganın bağlantıları araştırıldı. Şu ana kadar Gencer' herhangi bir örgütle olan bağına rastlanılmadı.

Neler yaşanmıştı?

Olay, 17 Haziran'da saat 11.00 sıralarında, İzmir Çankaya'da meydana gelmişti. Bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda, eski sağlık çalışanı Onur Gencer, annesi rahatsız olduğu için, yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip öldürmüştü. Saldırgan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Öldürme niyetiyle içeri girdi

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi.

"Kim olsa ateş edecektim"

Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

19 Haziran'da tutuklandı

Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye getirilen Onur Gencer, 19 Haziran'da 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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