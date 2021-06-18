Gündem HDP binasına saldırıda öldürülen Deniz Poyrazın cenazesinde PKK provokasyonu Polis örgüt paçavralarına izin vermedi
İZMİR

HDP binasına saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesinde 'PKK' provokasyonu: Polis örgüt paçavralarına izin vermedi

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan HDP İl Başkanlığı binasına, geride kalan gün, silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, binada yer alan Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Poyraz'ın cenazesi bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Caminin önüne getirilen tabuta, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası örtülmek istenmesi üzerine polis müdahale etti.

Haber Merkezi AA
HDP binasına saldırıda öldürülen Deniz Poyrazın cenazesinde PKK provokasyonu: Polis örgüt paçavralarına izin vermedi
HDP binasına düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz, toprağa verildi.

Deniz Poyraz'ın cenazesi yakınları ve partililer tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Hava Şehitleri Kadifekale Camisi'ne getirildi.

Polis ekipleri, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cenazeye katılanlar, güvenlik önlemleri altında bölgeye alındı.

Tabuta PKK paçavrası örtmek istediler

Caminin önüne getirilen tabuta, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası örtülmek istenmesi üzerine polis müdahale etti. Kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis, bez parçasına el koydu. Cenaze namazı, caminin içerisinde kılındı.

HDP il binasındaki saldırıda ölen Deniz Poyraz'ın cenazesinde 'PKK' gerginliği
OYNAT 00:31
HDP il binasındaki saldırıda ölen Deniz Poyraz'ın cenazesinde 'PKK' gerginliği
İzmir'de, HDP İl Binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen Deniz Poyraz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kısa süreli gerginlik çıktı. Kadifekale Hava Şehitleri Camii'ndeki törende cenazeye katılan bazı kişiler, tabutun üzerine PKK paçavrasını örtmek istedi. Bu sırada polis, PKK paçavrasının tabuta örtülmesine izin vermedi ve kısa süreli gerginlik çıktı.

Polis ekipleri, cenazede herhangi bir provokasyon meydana gelmemesi için önceden yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cami çevresinde bulunan bazı yolları trafiğe kapatan güvenlik güçleri, cenazeye katılanlara üst araması yaparak camiye aldı. Kılınan cenaze namazını ardından Deniz Poyraz'ın cenazesi Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra CHP'li ve HDP'li milletvekilleri ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve HDP'liler katıldı.

Örgüt lehine sloganlar eşliğinde toprağa verildi

Anne Fehime Poyraz ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tabut, kadınların omuzunda cenaze aracına taşındı. Bu arada terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Poyraz'ın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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