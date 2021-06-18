HDP binasına saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesinde 'PKK' provokasyonu: Polis örgüt paçavralarına izin vermedi
İzmir'in Konak ilçesinde yer alan HDP İl Başkanlığı binasına, geride kalan gün, silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, binada yer alan Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Poyraz'ın cenazesi bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Caminin önüne getirilen tabuta, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası örtülmek istenmesi üzerine polis müdahale etti.
Deniz Poyraz'ın cenazesi yakınları ve partililer tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Hava Şehitleri Kadifekale Camisi'ne getirildi.
Polis ekipleri, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cenazeye katılanlar, güvenlik önlemleri altında bölgeye alındı.
Tabuta PKK paçavrası örtmek istediler
Caminin önüne getirilen tabuta, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası örtülmek istenmesi üzerine polis müdahale etti. Kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis, bez parçasına el koydu. Cenaze namazı, caminin içerisinde kılındı.
Anne Fehime Poyraz ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tabut, kadınların omuzunda cenaze aracına taşındı. Bu arada terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Poyraz'ın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.