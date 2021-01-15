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ANKARA

​HDP bir gün dahi açık kalamaz

HDP bir gün dahi açık kalamaz

Mahkeme kararıyla yeniden İYİ Parti’ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yasaların HDP’ye karşı uygulanmadığını belirterek, “HDP, en fanatik Ermeni ve Yunan partisi kadar Türkiye düşmanı bir yapıdır. Yasaların uygulanması durumunda bir gün dahi açık kalamaz” dedi. Özdağ, kesin ihraç talebiyle yeniden disiplin kuruluna sevk edilecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti’den ihraç edilmesi kararı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

  • Özdağ, partiden ihraç edilmesine gerekçe olarak gösterilen bütün açıklamalarının arkasında olduğunu ifade etti. İYİ Parti’nin 81 il başkanı içerisinde bir tek Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ın imza vermediğini ve kendisini ziyaret edeceğini belirten Özdağ, “Ancak dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor” dedi.

ALDIĞINIZ OYUN YARISINI BiZ YEDİ AYDA ALDIK

CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, “İYİ Parti’nin varlığı CHP sayesindedir” açıklamasını hatırlatan Özdağ, “İYİ Parti varlığını ne CHP’ye borçludur ne de CHP’nin korumasına muhtaçtır. CHP, İYİ Parti’nin kurucusu da, koruyucusu da olamaz. CHP’nin onlarca yılda aldığı oyun yarısını biz kurulduktan 7 ay sonra aldık” diye konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ YANINDA YER ALIYOR

  • Özdağ, yasaların HDP’ye karşı uygulanmadığını belirterek, “HDP, en fanatik Ermeni ve Yunan partisi kadar Türkiye düşmanı bir yapıdır. Yasaların uygulanması durumunda bir gün dahi açık kalamaz. HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP, Kandil’den ve İmralı’dan aldıkları talimatları yaşama geçiren birçok kez mahkeme kararıyla sabit bir yapılanmadır. Türkiye en ağır tehditle karşı karşıya kaldığı zaman HDP’nin siyasi kadroları, bu ülkeyi, bu devleti ve bu milleti arkadan vuracaklardır, düşmanla iş birliği yapacaklardır” diye konuştu.

ÖZDAĞ’A YENİDEN İHRAÇ YOLU

Öte yandan, İYİ Parti yönetimi de Özdağ’ın yeniden ihracı için düğmeye bastı. Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla, Özdağ, Genel İdare Kurulu’nun imzası ile kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilecek.

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