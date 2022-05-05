Gündem HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
DİYARBAKIR

HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan üç babanın HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmasının ardından gelişen olaylarda emniyet güçleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
Emniyet güçleri, HDP Genel Merkezi’nin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan üç baba, HDP Genel Merkezi önüne gelerek “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” yazılı siyah çelenk bıraktı.

Evlat nöbetindeki babaların çelengi bırakması ve açıklama yapması sonrasında HDP Genel Merkezi önüne HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın gelmesiyle ortalık karıştı. Evlat nöbetindeki üç baba Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Başaran’a tepki gösterdi

Altı kişi gözaltına alındı

Yaşanan gelişmenin ardından HDP’lilerin üç babanın bıraktığı siyah çelengi yırtmaya ve kırmaya çalışması olayların daha da büyümesine neden oldu. Genel merkez önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri yaşanan gerginliği sona erdirdi ancak bir süre sonra olaylar yeniden şiddetlendi.

HDP Genel Merkezi içerisindekiler HDP Sözcüsü Ebru Günay öncülüğünde polise sözlü ve fiziki provokasyonlarda bulundu.

Duruma biber gazıyla müdahale eden çevik kuvvet ekipleri yaşanan olayda aralarında Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan ve Nazım Karakurt’un bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alırken arbedede bir polis memuru yaralandı.

  • Emniyet güçleri, HDP Genel Merkezi’nin bulunduğu Büklüm Caddesi’ni trafiğe kapatırken genel merkezin önünde alınan geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

HDP Genel Merkezi önünde gerginlik
GÜNDEM
HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

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