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POLİTİKA

HDP iddianamesi AYM'ye sunuldu: 15 gün içinde karar verilecek

HDP'ye kapatma davasına ilişkin konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamede 451 HDP’li hakkında siyasi yasak istendiğini söyledi. Şahin, kararın 15 gün içinde verileceğini belirterek "Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. İddianamenin kabul edilmesini bekliyoruz, elimizden geleni yaptık takdir Anayasa Mahkemesi'nin" dedi.

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HDP iddianamesi AYMye sunuldu: 15 gün içinde karar verilecek
HDP

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katılmasının ardından HDP'nin kapatılmasına yönelik yeni davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sunduklarını belirten Şahin, bundan sonraki sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu söyledi.

451 HDP'linin siyasi yasağı isteniyor

Şahin, "Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor.

Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi" dedi.

Banka hesabına tedbir istemi

Şahin, iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının da istendiğini söyledi. HDP'nin üst yöneticilerinin isimlerinin olup olmadığı yönündeki soruya Şahin, "Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var, beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir şey söyleyemem" cevabını verdi.

15 gün içinde karar verilecek

Süreci kendilerinin de beklediğine değinen Şahin, iddianamenin kabul edilmesini beklediklerini, 15 gün içinde kabul edilip edilmeyeceğine dair karar verileceğini ifade etti.

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