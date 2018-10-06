KCK/PKK operasyonunda 49 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 49 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, son iki günde 137 kişinin PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün eş zamanlı operasyon yapıldı.

Batman’dayapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı’da 25, Ankara’da 5, Muş’ta 1, Mardin’de 1, Şanlıurfa’da 9 olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı.

Son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 137 şüpheli gözaltına alındı.

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