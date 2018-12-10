Gündem HDP-iYi Parti arasında takoz
POLİTİKA

HDP-iYi Parti arasında takoz

İYİ Parti ve HDP’nin kırmızı çizgilerinin olmadığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Yan yana görüntü vermek istemiyorlar. CHP, HDP ile İYİ Parti arasında takoz görevi görüyor. Seçmenleri küstürmeden yerinde tutmak istiyor” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, yerel seçim çalışmalarını Yeni Şafak'a değerlendirdi.

Gösterilecek adayın profilinin yerel seçim kampanyasının ilk adımı olduğunu dikkat çeken Turan, “Tevazu sahibi, halk ile iç içe, ehliyet sahibi adaylarımız en büyük kampanyamız” dedi. Teşkilatın seçimde yine kapı kapı dolaşacağını ifade eden Turan, “AK Parti hiçbir seçimde sadece billboardlarda kalan bir parti olmadı. Deyim yerindeyse tam saha pres yapacağız” diye konuştu.

İTTİFAKA GÖLGE DÜŞÜRMEYİZ

“AK Parti ve MHP arasındaki ittifak Yenikapı Ruhu, 15 Temmuz demektir” diyen Turan, “Terör örgütlerine karşı milli birlik ve beraberlik demektir. Böylesine mühim bir dayanışmaya üç beş oy, üç beş belediye hesabı yaparak gölge düşmesine izin vermeyiz. Tablo ortada. Önümüzdeki yerel seçimlere yönelik FETÖ-PKK başta olmak üzere tüm bölücü mihraklar Cumhur İttifakı’nın dağılmasına, hezimete uğramasına dair bir beklenti içerisindeler. İttifakın devam ediyor olması çok kıymetli bir iş” ifadesini kullandı.

Aday gösterilmeyen illerde nasıl çalışma yapılacağının kesinleşmediğini söyleyen Turan, “MHP lideri Devlet Bahçeli bir jest yaparak bazı illerde aday çıkarmayacaklarını söyledi. Bu jestlere elbette AK Parti’den cevap gelecektir. İki partinin yetkili organları bir araya gelecek ve genel başkanlara sunacakları nihai rapor sonrası bunlar tam olarak şekillenir” diye konuştu.

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ROTAYI YİTİRDİLER

İYİ Parti ve HDP’nin hitap ettikleri seçmen profilini düşünerek yan yana bir görüntü vermek istemediklerini vurgulayan Turan, “Aslında böyle bir kırmızı çizgileri yok. Tam burada CHP devreye giriyor. Kılıçdaroğlu’yla birlikte rotayı yitiren CHP’de zaten hiçbir kırmızı çizgi kalmadığı için aslında HDP ile İYİ parti arasında takoz görevi görüyor. Yani HDP ve İYİ partili seçmenleri partilerine küstürmeden yerinde tutmak istiyor” dedi.

MUHALEFETİN ARİTMETİĞİ...

Muhalefet seçimleri parmak hesabı sandığını dile getiren Turan, “Yani yüzde 10 İYİ Parti, yüzde 10 HDP, yüzde 20 CHP deyip toplam yüzde 40 tamam sanıyorlar. Seçim aritmetikleriyle milletin refleksleri farklıdır.”

ERDOĞAN KARŞITLIĞI

Muhalefetin Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir kampanya yürüteceğini dile getiren Turan, “Ne yazık ki Erdoğan karşıtlığından beslenen bir muhalefet dili var sadece. Bu durum AK Parti’yi alternatifsiz bir konuma taşıdığı gibi ana muhalefeti de üretmeyen, yerinde sayan bir duruma itiyor” şeklinde konuştu.

  • CHP tabanı bu gidişata ‘dur’ demeli
  • Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Almanya’da PKK’lılarla kol kola görüntü vermesine değinen Turan, “Milli bilinçten uzak bir Kılıçdaroğlu var karşımızda. Koltuğa oturma biçimi ve sonrasındaki çizgisi Kılıçdaroğlu’nun bir proje olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu ülke olarak FETÖ ile mücadelemiz noktasında maalesef Türkiye’nin yanında yer almadı. Son olarak Almanya’da katıldığı bir programda PKK sempatizanları ile aynı fotoğraf karesinde bulunmaktan imtina etmediği gibi FETÖ Almanya temsilcisiyle aynı toplantıya katılmakta da bir beis görmedi. Ben bunu CHP için bardağı taşıran son damla olarak yorumlamak istiyorum. Kılıçdaroğlu’nun milli bilinçten nasipsiz bu eylemlerine gerek CHP tabanı, gerek parti yönetimi artık dur demeli” dedi.

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