HDP İzmir İl Başkanı Besriye Tekgür: HDP'siz bir iktidar olmayacak CHP'nin değişmesi normal
HDP kanadı, CHP ve İYİ Parti'nin '2019 yerel seçimlerinde HDP ile ittifak yapmadık' iddiasını çürütmeyi sürdürüyor. HDP İzmir İl Başkanı Besriye Tekgür, yerel seçimlerde olduğu gibi 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ana amaçlarının AK Parti iktidarını devirmek olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Biz kilit noktayız, HDP'siz iktidar olmayacak. CHP'nin söylem dili ve fikrinin değişmesi çok normal." diye konuştu.
HDP İzmir İl Başkanı Besriye Tekgür, Medyascope Youtube kanalında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ve 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin konuştu.
"HDP'SİZ KAZANAMAZLAR"
2019 yerel seçimlerinde ana amaçlarının AK Parti'yi düşürmek olduğunu ifade eden Tekgür, "Demokrasiyi yükselteceğiz demiştik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, artık herkesin bir arada olması gerekiyor. HDP'siz hiçbir kazancın olmayacağı çok nettir." ifadelerini kullandı.