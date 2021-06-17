HDP İzmir il binasına silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP İl Binasına girdi.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken bölgeye giriş çıkışlar da durduruldu. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre birkaç el silah sesi duyuldu. Polis tarafından Çankaya ve Lozan arasındaki alan trafiğe kapatıldı.

Şüpheli, olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin müdahalesiyle dakikalar sonra yakalandı.

Olayda bir kişinin öldüğü 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifa eden O.G. isimli şahıs girerek, çalışan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

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