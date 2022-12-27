HDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası

Cüneyt Özdemir muhalefetin aday belirleme sürecini eleştirdi: Bıkkınlık getirdiler

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Altılı masanın aday belirleme sürecini sert sözlerle eleştirdi. Muhalefetin bıkkınlık getirdiğini söyleyen Özdemir, 'Bu da bir başarı bak. 'Tamam bunlar bu işi beceremeyecek' diyorsun.' dedi. Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için yaptığı erken seçim çağrısına ilişkin ise 'Saçma sapan bir şey' ifadesini kullandı.



