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İZMİR

HDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı. Gencer ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası aldı.

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Haber Merkezi DHA
HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda sanık Onur Gencere ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası
Onur Gencer

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Gencer' i indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘mala zarar verme suçundan 4 yıl hapis, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan 2 yıl hapis ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu.

Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

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