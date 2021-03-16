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POLİTİKA

'HDP kapatılsın' cephesi git gide büyüyor

Araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşlara son dönemde kapatılma iddialarıyla çalkalanan HDP’yi sordu. 3 bin 245 kişinin katıldığı Şubat Sosyometre araştırmasına göre ‘HDP kapatılsın’ diyenlerin oranı yüzde 62.3 oldu. Ayrıca HDP’li bazı vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin girişimleri destekleyenlerin oranının da yüzde 65.2 olarak araştırmaya yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Areda Survey Araştırma Şirketi’nin Şubat ayı Sosyometre araştırmasına 3 bin 245 kişi katıldı.

28 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI kullanılarak gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 50.2’si kadınlardan oluşurken, en yüksek katılım yüzde 24 ile 35-44 yaş grubu vatandaşlardan sağlandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 18.7’si eğitim durumunu lisans olarak açıkladı.

Dokunulmazlık da soruldu

“HDP’nin kapatılmasını destekliyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 62.3’ü evet derken, yüzde 37.7’si ise hayır dedi. Araştırmada HDP’li vekillerle ilgili yer alan soruya da çarpıcı yanıtlar verildi. Buna göre, “HDP’li bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik girişimi destekliyor musunuz” sorusuna yüzde 65.2 ile evet cevabı verildi. Katılımcıların yüzde 34.8’i ise ilgili soruya "hayır" dedi.

İYİ Parti’nin tavrı

Ayrıca “HDP’li bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin İYİ Parti’nin destek vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 53.2’si doğru bulurken, yüzde 46.8’i ise ‘yanlış buluyorum’ cevabı verdi.

“Suç cezalandırılsın”

Araştırmada yer alan “Aşağıdakilerden hangisini daha doğru buluyorsunuz” sorusuna, katılımcıların yüzde 43.8’i ‘suçla iltisaklı partinin kapatılmasını’ cevabı verirken, aynı soruya yüzde 56.2 ile ‘suça karışmış kişilerin cezalandırılmasını’ yanıtı verildi.

“HDP-PKK birlikteliğini rakamlar onaylıyor”

Araştırma, HDP ile PKK arasındaki ilişki konusunda da önemli ipuçları verdi. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 70.2’si “HDP PKK’nın siyasi uzantısıdır” diyor.

Bu oran Eylül 2019 tarihinde hazırlanan bir başka Sosyometre araştırmasında yüzde 69 olarak şekillenmişti. Öte yandan Eylül 2019’da “HDP ile PKK aynıdır” diyen katılımcıların oranı yüzde 17.2 olurken, Şubat 2021 araştırmasına göre bu oran yüzde 17.3 oldu. Eylül 2019 araştırmasında “HDP bazı konularda PKK’nın baskısına maruz kalmaktadır” diyenlerin oranı yüzde 13.8 olurken, Şubat 2021 araştırmasında bu çıkarımı destekleyen katılımcıların oranı yüzde 12.5’e düştü.

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