HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı

Spor

Ali Şafak Öztürk: Gördüğüm en art niyetli hakemdi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Medipol Başakşehir maçı hakemi Mete Kalkavan’a ateş püskürdü. Öztürk, “2 yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakemdi. Antalyaspor camiası da, ben de, buraya gelen taraftar da Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz” dedi.