Gündem HDP nöbetindeki baba Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?
DİYARBAKIR

HDP nöbetindeki baba: Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?

Diyarbakır'da, 2015 yılında 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, “Bugün 40 derece sıcaklığın altındayız. Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi? Yaz, kış, hastalık dinlemeden evlatlarımızın peşindeyiz” dedi.

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Haber Merkezi DHA
HDP nöbetindeki baba: Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?
Abdullah Demir oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1046'ncı güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte evlat nöbetini sürdürüyor.

DHA

"DEVLETİMİZ KELEPÇE VURMADAN AİLELERE TESLİM ETTİ"

Hani ilçesinde 7 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için nöbetini sürdüren Abdullah Demir, “Bugün 40 derece sıcaklığın altındayız. Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimseye bekleyebilir mi? Yaz, kış, hastalık dinlemeden evlatlarımızın peşindeyiz. Şu ana kadar 37 evladımız geldi. Devletimiz kelepçe vurmadan ailelere teslim etti. İnşallah darısı bizim de başımıza olur. Biz 3 yıldır buradayız. Eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Oğlum, kaç gel Türk adaletine teslim ol. Bak diğer çocuklar geldi. Hiç ceza almadan ailelerine teslim ettiler” diye konuştu.

DHA

Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı: Orası senin yerin değil
OYNAT 00:24
Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı: Orası senin yerin değil
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Yıllardır oğluna hasret kaldığını belirten Saadet Ödümlü, 'Allah rızası için çık gel artık. Orası senin yerin değil. Artık yeter. 9 yıldır seni kandırdılar, kaç gel devlete teslim ol.' dedi.

Evlat nöbetindeki iki aile çocuklarına kavuştu: Teslim olan teröristler ailesiyle görüştürüldü
OYNAT 00:41
Evlat nöbetindeki iki aile çocuklarına kavuştu: Teslim olan teröristler ailesiyle görüştürüldü
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Tutmuş ve Akdemir ailesi terör örgütü PKK'dan ikna çalışmaları sonucu kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş'a kavuştu.


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