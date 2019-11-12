HDP önünde evlat nöbeti tutan anne: Yerin dibine batsın PKK ve PYD denilen lanetler HDP önünde evlat nöbeti tutan 56 ailenin bekleyişi 71. gününe girdi. Kızı Fadime'nin dağa kaçırıldığını belirten anne Hatice Levent, "Kızım Fadime için geldim, Fadime’mi dağa götürdüler, kızımdan ne istediler? Ben yavrumu istiyorum, bizim kimseye zararımız yok, yerin dibine batsın PKK ve PYD denilen lanetler. Bizi yakıp yıktılar evlatlarımızı versinler. Anneler gelsinler bizimle beraber olsunlar, evlerinde oturup ağlamasınlar, gelsinler buraya hep beraber mücadelemizi sürdürelim. Buraya gelsinler yavrularımızı o lanetlerin elinden kurtaralım” dedi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2019, 11:50 Son Güncelleme: 12 Kasım 2019, 11:58 İHA