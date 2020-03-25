HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 205’inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 205. gününe girdi. Bin sene de geçse ayakta olduğu sürece eylemine devam edeceğini belirten Kamile Küçükdağ, "Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlum, sen beni görüyorsan, bacını görüyorsan çek gel. Gel askerimize, polisimize teslim ol. Bacın Yağmur seni istiyor, seni çok özlemiş. Ben sana kefen giydirmek istemiyorum, sana damatlık giydirmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi 25 Mart 2020, 12:54 Son Güncelleme: 25 Mart 2020, 12:54 İHA