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Gündem HDPde skandalların arkası kesilmiyor Defalarca taciz ettiler
ANKARA

​HDP’de skandalların arkası kesilmiyor: Defalarca taciz ettiler

HDP’de skandalların arkası kesilmiyor: Defalarca taciz ettiler

HDP, Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in tecavüz skandalından sonra yine bir taciz vakasıyla gündemde. HDP Cizre teşkilatındaki 5 yönetici yine teşkilat üyesi bir kadını defalarca taciz etti. 4 Ağustos’ta Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran kadın farklı tarihlerde sözlü ve fiziksel cinsel saldırılara uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Gizlilik kararı alınan soruşturmada, önümüzdeki günlerde şüphelilerin ifadesi alınacak. Skandalla ilgili HDP’den bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmalarında bir kadının kahvesine ilaç atarak cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, HDP’de bir skandal da Şırnak’ta yaşandı. İddiaya göre, HDP Cizre teşkilatı üyesi olan bir kadın, yine ilçe teşkilatındaki 5 yöneticinin cinsel tacizine uğradı. Bunun üzerine kadın, 4 Ağustos’ta Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, HDP İlçe Başkanlığı’nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan soruşturma başlattı.

HDP’de yeni taciz skandalı
GÜNDEM
HDP’de yeni taciz skandalı

DEFALARCA TACİZ

Soruşturma kapsamında, müşteki kadının ifadesi alındı. Kadın, kendisine farklı tarihlerde sözlü ve fiziksel olarak cinsel taciz ve cinsel saldırılarda bulunduğunu belirttiği şüphelilerden şikayetçi oldu. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında ayrıca, şüphelilerin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Yine HDP yine cinsel istismar skandalı: HDP'li 5 yöneticiden bir kadına cinsel taciz
GÜNDEM
Yine HDP yine cinsel istismar skandalı: HDP'li 5 yöneticiden bir kadına cinsel taciz

HDP VE STK’LAR SUSPUS

Partisinden ihraç edilen Tuma Çelik’in tecavüz skandalında olduğu gibi, söz konusu cinsel saldırı karşısında da utanç veren bir tepkisizlik hakim. HDP’den skandalla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kendilerini kadın hakları savunucusu olarak lanse eden sözde kadın örgütleri, STK’lar ve barolar da taciz iddiasıyla ilgili tek kelime etmedi. Böylece sözde kadın hakları savunucularının gerçek yüzleri bir kez daha ortaya çıktı.

MHP lideri Bahçeli: Cinsel taciz skandalına adı karışan HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürülmeli
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli: Cinsel taciz skandalına adı karışan HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürülmeli

ÖRTBAS ÇABASI

Partiden olayla ilgili bir açıklama gelmediği gibi, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Taciz skandalıyla ilgili Twitter’da geçtiğimiz günlerde yapılan bazı paylaşımlarda, HDP PM üyeleri ve yöneticilerin taciz skandalının üzerini örtmek için büyük uğraş verdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşımda, “Şırnak Cizre ilçesinde HDP Cizre il teşkilatına üye olan bir bayana HDP yöneticisi ve 4 kişinin tecavüz ettiğini biliyor muydunuz? Tecavüz olayını örtbas etmek için HDP PM üyeleri ve yöneticileri yoğun uğraş veriyor” ifadeleri yer aldı.

Tuma Çelik savunma verdi

Turna Çelik
  • Nitelikli cinsel saldırıdan hakkında fezleke hazırlanan ve partisinden ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik, savunma verdi. TBMM Hazırlık Komisyonu 27 Temmuz’daki toplantısında, Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi. Komisyon ayrıca Tuma Çelik'i 20 Ağustos'ta savunmaya çağırdı. Çelik, savunmasını dün yazılı olarak iletti. Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda oluşturulan hazırlık komisyonu, 20 Ağustos Perşembe günü toplanıp raporunu hazırlayacak. Çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek olan komisyon bu tarihe kadar Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek. Hazırlık komisyonu daha sonra raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da 1 ay içinde asıl kararı verecek.
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