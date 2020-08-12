​HDP’de skandalların arkası kesilmiyor: Defalarca taciz ettiler

Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmalarında bir kadının kahvesine ilaç atarak cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, HDP’de bir skandal da Şırnak’ta yaşandı. İddiaya göre, HDP Cizre teşkilatı üyesi olan bir kadın, yine ilçe teşkilatındaki 5 yöneticinin cinsel tacizine uğradı. Bunun üzerine kadın, 4 Ağustos’ta Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, HDP İlçe Başkanlığı’nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan soruşturma başlattı.

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DEFALARCA TACİZ

Soruşturma kapsamında, müşteki kadının ifadesi alındı. Kadın, kendisine farklı tarihlerde sözlü ve fiziksel olarak cinsel taciz ve cinsel saldırılarda bulunduğunu belirttiği şüphelilerden şikayetçi oldu. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında ayrıca, şüphelilerin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

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HDP VE STK’LAR SUSPUS

Partisinden ihraç edilen Tuma Çelik’in tecavüz skandalında olduğu gibi, söz konusu cinsel saldırı karşısında da utanç veren bir tepkisizlik hakim. HDP’den skandalla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kendilerini kadın hakları savunucusu olarak lanse eden sözde kadın örgütleri, STK’lar ve barolar da taciz iddiasıyla ilgili tek kelime etmedi. Böylece sözde kadın hakları savunucularının gerçek yüzleri bir kez daha ortaya çıktı.

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ÖRTBAS ÇABASI

Partiden olayla ilgili bir açıklama gelmediği gibi, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Taciz skandalıyla ilgili Twitter’da geçtiğimiz günlerde yapılan bazı paylaşımlarda, HDP PM üyeleri ve yöneticilerin taciz skandalının üzerini örtmek için büyük uğraş verdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşımda, “Şırnak Cizre ilçesinde HDP Cizre il teşkilatına üye olan bir bayana HDP yöneticisi ve 4 kişinin tecavüz ettiğini biliyor muydunuz? Tecavüz olayını örtbas etmek için HDP PM üyeleri ve yöneticileri yoğun uğraş veriyor” ifadeleri yer aldı.

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Tuma Çelik savunma verdi

Turna Çelik