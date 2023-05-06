HDP'den 14 Mayıs fetvası: AK Parti'ye oy vermek haramdır

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek. Bu seçime girenlerden Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçime giren partiler ittifaklar kurarken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerden birisi de HDP. HDP, seçimlerde kendi seçmeninden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini istedi. Bu kapsamda da yapılan mitinglerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı söylenmeye başladı. HDP'li Ahmet Türk ise Mardin'de miting düzenledi ve burada kendi seçmenine seslendi. Ahmet Türk'ün burada yaptığı açıklamalar ise tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan videoya, kullanıcılardan yorumlar geldi.