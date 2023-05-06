|
Gündem

HDP'den 14 Mayıs fetvası: AK Parti'ye oy vermek haramdır

HDP'nin Mardin'de düzenlediği mitinginde ortaya çıkan Ahmet Türk, tepki çeken ifadeler kullandı. Türk ifadelerinde, "Bu özgürlük mücadelesidir. Bu halkımızın mücadelesidir. AK Parti'ye ya da başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır" dedi.

13:17 . 6/05/2023 Cumartesi
Diğer
HDP'li Ahmet Türk

HDP'li Ahmet Türk

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek. Bu seçime girenlerden Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçime giren partiler ittifaklar kurarken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerden birisi de HDP. HDP, seçimlerde kendi seçmeninden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini istedi. Bu kapsamda da yapılan mitinglerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı söylenmeye başladı. HDP'li Ahmet Türk ise Mardin'de miting düzenledi ve burada kendi seçmenine seslendi. Ahmet Türk'ün burada yaptığı açıklamalar ise tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan videoya, kullanıcılardan yorumlar geldi.

Ahmet Türk'ten skandal sözler

Ahmet Türk, Mardin'de yaptığı konuşmada tepki çeken açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü; "14 Mayıs önemli bir tarih. 14 Mayıs’ta Yeşil Sol Parti ile sandığa gideceğiz. Herkes gece gündüz Yeşil Sol Parti’nin yerini, Yeşil Sol Parti’ye nasıl oy vereceğimizi anlatsınlar. Lütfen yanlışlara meydan vermeyerek 14 Mayıs’ta mührümüzü basalım.

"Yanlış oy milletvekili kaybettirir"

Yanlış oy kullanırsak, yanlış yere mühür basarsak bir milletvekili kaybetmemize sebep olur. Bugün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu yoldaşlarımızla birlikte Türkiye’yi değiştireceğiz, Türkiye’yi geliştireceğiz."




#Ahmet Türk
#HDP
#seçim
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.