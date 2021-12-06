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POLİTİKA

HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 13 HDP'li milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Haber Merkezi DHA
HDPli 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Mecliste
​HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş

asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlanarak, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

İkişer dosyaları bulunuyor

Komisyona sevk edilen milletvekilleri; Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel, Muazzez Orhan Işık, Murat Sarısaç, Muş milletvekilleri Mensur Işık, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Hakkari Milletvekili Sait Dede oldu. Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in de 2'şer dosyası bulunuyor.

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Üçü HDP'li dört vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

15 HDP’li vekil için dokunulmazlık dosyası Meclis’te
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