HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

MHP Grup Başkanvekili Akçay: Sadece dolar kuru ve faiz üzerinden değerlendirmeler yaparak ekonominin battığını iddia etmek yalandır

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu.



Akçay, 'Sadece dolar kuru ve faiz üzerinden değerlendirmeler yaparak ekonominin battığını iddia etmek yalandır , kara propagandadır. Bazı odaklar, döviz kurundaki ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan suni dalgalanmaları istismar etmektedirler. Adeta zil takıp oynamaktadırlar. Zil takıp oynayanlar, dış güçlerin uzantısı iç güçlerdir. Bunlar, vatandaşlarımızı karamsarlığa, umutsuzluğa, sokakların kör karanlığına çekmeye çalışmaktadırlar.' dedi.