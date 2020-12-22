HDP'li Aktürk tarafından ölümle tehdit edilen Sayan: Muhalifler niye bana yapılan saldırıyı kınamıyorsunuz?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef gösteren HDP'li Abdülkadir Aktürk, videolu mesaj yayımlayarak "Sayan'ı susturun en fazla 20 yıl hapis yatarsınız" diye konuşmuştu. İsviçre'de yaşadığı tespit edilen Aktürk hakkında hukuki süreç başlatılmıştı.

OYNAT 02:23 HDP'li Aktürk'ten Savcı Sayan'a suikast emri: Susturun en fazla 20 yıl yatarsınız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK'nın hedefinde. Başkan Sayan'ı hedef gösteren HDP'li Abdülkadir Aktürk videolu mesaj yayınlayarak 'Sayan'ı susturun en fazla 20 yıl hapis yatarsınız' diye konuştu. Suikast emri videosu üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Aktürk'ün İsviçre'de yaşadığını tespit etti. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

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"Seçilmiş belediye başkanına bir geçmiş olsun tenezzülünde bile bulunmadılar"

HDP'li Aktürk'ün suikastle tehdit ettiği Savcı Sayan, hedef gösterilmesine karşı sessiz kalanlara tepki gösterdi. Yaşadığı duruma muhalefetten bir eleştiri gelmediğini belirten Sayan, "Maalesef terörden dolayı görevden alınan Diyarbakır başta olmak üzere bütün belediye başkanlarının yardımına koşan, geçmiş olsun dileklerini ileten muhalefet terörden tehdit yemiş, seçilmiş belediye başkanına bir geçmiş olsun tenezzülünde bile bulunmadılar" dedi.

"Siz sadece HDP'lileri ve CHP'lileri mi savunacaksınız?"

Bu olayın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Sayan, "Türkiye’de aydınım diye geçinenler var. Bunlar bugün nerede? Muhalifler nerede, demokrasi havariliği yapanlar nerede? Eğer ben seçilmiş bir belediye başkanıysam sadece siz seçilmiş HDP’lileri mi savunacaksınız, CHP’lileri mi savunacaksınız? Niye benim hakkımı savunmuyorsunuz, niye bana yapılan saldırıyı kınamıyorsunuz? Demek ki siz iki yüzlüsünüz, demek ki siz işinize geldiği gibi davranıyorsunuz" açıklamasında bulundu.