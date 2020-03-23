HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.
Öte yandan, HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak da görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.
HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.
Öte yandan, HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak da görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.
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