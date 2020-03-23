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POLİTİKA

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı. Ayrıca HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

Haber Merkezi İHA
Batman Belediyesi
Batman Belediyesi
Silvan Belediyesi
Silvan Belediyesi

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.

HDP’li Mehmet Demir

Öte yandan, HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak da görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak
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