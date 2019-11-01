Gündem HDPli belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
VAN

HDP'li belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

Van'ın Saray ilçesi HDP'li belediye başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda şüphelilerin ev ve üstlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman
Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman

Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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