Gündem HDPli belediye tabelayı değiştirdi valilik söktü
DİYARBAKIR

HDP’li belediye tabelayı değiştirdi Diyarbakır Valiliği geri söktü

HDP'li belediye tabelayı değiştirdi valilik söktü

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan caddenin İyaz bin Ganem olan ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedilmesine rağmen gece saatlerinde değiştirdi. Valilik ekipleri de değiştirilen tabelayı sabah saatlerinde söktü.

Haber Merkezi IHA
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
IHA
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
IHA
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
IHA
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.

İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem’in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP’li başkana geçti. HDP’li belediye yönetimince 19 Haziran’da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken’in adının verilmesi kararlaştırıldı.

İHA
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.

PKK'YA YARDIM VE YATAKLIKTAN HAPİS CEZASI ALAN ŞAHSIN İSMİNİ CADDEYE VERMEK İSTEDİLER

Diyarbakır Valiliği’nce yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır’ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesinin kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan karar reddedildi.

Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.

VALİLİĞİN REDDİNE RAĞMEN TABELAYI DEĞİŞTİRDİLER

Valiliğin isim değişikliğini reddetme kararına rağmen belediye ekipleri, dün gece saatlerinde İyaz bin Ganem olan caddenin ismini Dr. İlhan Diken olarak değiştirip tabelayı astı.

Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.

VALİLİK EKİPLERİ TABELAYI SÖKTÜ

Dün gece belediye ekipleri tarafından asılan tabela, sabah saatlerinde valilik ekipleri tarafından yerinden söküldü.

İHA
Valilik ekipleri belediyenin diktiği tabelayı söktü.
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