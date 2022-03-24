Gündem HDPli belediyelere kayyuma karşı çıkan Yapıcıoğlu Lütfü Türkkan yaptığının hesabını vermeli
POLİTİKA

HDP'li belediyelere kayyuma karşı çıkan Yapıcıoğlu: Lütfü Türkkan yaptığının hesabını vermeli

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütlerine destek veren HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan konusunda ise "Herkes yaptığının hesabını vermeli" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli belediyelere kayyuma karşı çıkan ​HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Lütfü Türkkan yaptığının hesabını vermeli
​HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"KAYYUM KONUSUNDA AYNI GÖRÜŞTEYİM"

HDP'li belediyelere kayyum atandığı dönemde bu duruma şiddetle karşı çıktığı anımsatılan Yapıcıoğlu, hala aynı görüşte olduğunu belirtti.

Yapıcıoğlu, "Belediyelere kayyum atanması belki yasal olabilir ama hukuki değildir. Bir belediye başkanının her görevden alınacak bir suç işlerse belediye meclisi üyeleri arasından bir başkan vekili seçilir. Düzenleme buydu bazı belediyelerde de bu uygulandı. Nedense bazı belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı" dedi.

"TÜRKKAN HESAP VERMELİ"

HDP'li belediyelere kayyuma karşı çıkan Yapıcıoğlu, sözlerinin devamında şehidin kız kardeşine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Herkes yaptığının hesabını vermeli" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın eski sözcüsü Sait Şahin'in "Kürtler dediğimiz bir kardeş HÜDA-PAR'dandır, bir kardeş HDP'dendir. Biz aile meselesinden bahsediyoruz. HDP, Hüda-Par meselesi aile meselesidir." açıklaması hatırlatılan Yapıcıoğlu, HDP'nin bugünkü çizgisinde olması durumunda yan yana gelmesinin çok zor olduğunu belirtti.

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