Gündem HDPli belediyeye ait Hazar Gölündeki tesis mühürlendi
ELAZİĞ

HDP'li belediyeye ait Hazar Gölü'ndeki tesis mühürlendi

Elazığ'ın Maden ilçesinde, HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait, çocukların beden ve ruh sağlığını tehdit eden "Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi"nin kapısına mühür vuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hazar Gölü sahil şeridinde Gezin köyü sınırları içerisinde bulunan tesiste haftalar önce 9-14 yaş arası dezavantajlı öğrencileri ücretsiz kampa alacağını resmi internet sitesinden duyaran HDP'li belediyenin, günlerdir kampa aldığı minik öğrencilere sağlıksız koşullarda kamp yaptırdığı ortaya çıktı.

Sitesinde, düzenlenecek kamptan dezavantajlı, sokakta çalışan ve tatil yapma imkanı bulamayan çocukların yararlanacağını ifade ederek vatandaşın manevi duygularını sömüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği tesisin, Maden Kaymakamlığı tarafından yapılan denetim ve incelemelerde, insan sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturan ve özellikle çocukların beden ve ruh sağlığı için uygun olmayan kamp ve dinlenme tesisi Kaymakamlık görevlileri tarafından mühürlendi.

Konuyla iliştin Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

  • "Maden ilçesi Gezin köyünde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi, Maden Kaymakamlığınca alınan 12.07.2019 tarihli karar ile yapılan incelemede, kamp ortamının eğitim, sağlık, güvenlik açısından çocukların beden ve ruh sağlığı için uygun olmadığı, daha önce giderilmesi gereken eksikliklerin tamamlanmadığı, bu durumun çocukların sağlığı, güvenliği ve eğitimi açısından risk teşkil etmesi sebebiyle kapatma kararı alınmıştır.Alınan karara istinaden gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Maden Kaymakamlığı ve Elazığ İl Özel İdaresi personelince söz konusu tesisin kapatılıp mühürlenmesi sağlanmıştır."

Kampın içler acısı durumuna vatandaşlarda tepki gösterdi

HDP'li belediyeye ait kamp ve dinlenme tesisi, sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturduğu için vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Tepkiler üzerine Elazığ Valiliği'nin talimatıyla harekete geçen Maden Kaymakamlığı, söz konusu kamp ve tesisi takibe almış, ancak yapılan tüm uyarıları rağmen tesisteki eksikler giderilmemişti.

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