HDP’li Bilgen’den partisine eleştiri: Söyleyemediklerinin bedelini ödüyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi. Kılıçdaroğlu, bu konuda bağımsız edemeyeceğini ifade ederek, ''Bir ittifak yapmışsanız, bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz, yanlış yapmış olursunuz. Millet İttifakı liderleri olarak oturup önce şunu netleştirmeliyiz; tek bir adayla mı yola çıkacağız, her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak? Bunu netleştirmeden, 'ben cumhurbaşkanı adayı olacağım' derseniz, ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlamış kişi olursunuz.' dedi.

