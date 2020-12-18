HDP’li Bilgen’den partisine eleştiri: Söyleyemediklerinin bedelini ödüyorlar

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP’li Ayhan Bilgen, partisine yönelik eleştirilerde bulundu.
Daha önce partisi için “Tersine Türkiye’lileşme yaşıyor” diyen Bilgen, HDP’nin pozisyonunu net tarif etmesi gerektiği çağrısını yineledi.
T24’ten Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Bilgen, “HDP yaptıklarından çok yapamadıklarının, söyleyemediklerinin bedelini ödemektedir” diye konuştu.
“Türkiye’nin hassasiyetlerini toprak bütünlüğünü gözeterek demokratikleşme bağlamında çözme iddiasının bu kadar kolay kriminalize edilebiliyor olması sorgulanmalıdır” ifadelerini kullanan Bilgen HDP’ye çağrıda bulundu.