HDP’li Buldan: Keşke daha önce de muhalefet partileri yanımızda durabilseydi

Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda 53 terörist öldürüldü. Esir tutulan 13 Türk vatandaş ise PKK’lı teröristler tarafından başlarından vurularak şehit edildi.

GÜNDEM Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de yaptığı açıklamada, esir vatandaşlar için HDP ile görüşüldüğü fakat Eş Başkan Pervin Buldan’ın “Bir süre misafir edip daha sonra serbest bırakacaklar” dediğini duyurdu.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması

Bu gelişmenin ardından HDP’li yöneticiler Soylu’nun açıklamalarını yalanlayarak PKK’yı aklama telaşına girdi.

Buldan: Muhalefet daha önce yanımızda olsaydı insanlar yaşamını yitirmeyecekti

PKK’nın yayın organı olarak bilinen Medya Haber isimli kanalda HDP’li Pervin Buldan ve MİT TIR’ları davasının firari sanığı Can Dündar bir araya geldi.

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Dündar’ın muhalefetin kendileriyle Gara'daki operasyon konusunda ortak hareket etmesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya yanıt veren Buldan, “Ben artık yeni bir dönemin başlayacağına inanıyorum. Bu önemliydi bundan sonra da bu tür meselelerde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde HDP’nin yanında diğer muhalefet partileri durabilseydi. Keşke muhalefet 'Bunlar haklı' diyebilseydi, bugün Türkiye bu durumda olmayacaktı. 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı.” dedi.