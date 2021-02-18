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POLİTİKA

HDP’li Buldan: Keşke daha önce de muhalefet partileri yanımızda durabilseydi

MİT TIR’ları davasında yargılanan firari Can Dündar ile birlikte PKK terör örgütünün yayın organı Medya Haber’de konuşan HDP’li Pervin Buldan, muhalefet partileriyle birlik içinde olduklarına yönelik itirafta bulundu. Buldan, “Ben artık Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete verilecek en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde yapılan yanlışlar karşısında HDP’nin yanında muhalefet partileri durabilseydi. Belki şu an 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li Pervin Buldan (solda), MİT TIR'ları davasının firari sanığı Can Dündar (sağda).
HDP'li Pervin Buldan (solda), MİT TIR'ları davasının firari sanığı Can Dündar (sağda).

Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda 53 terörist öldürüldü. Esir tutulan 13 Türk vatandaş ise PKK’lı teröristler tarafından başlarından vurularak şehit edildi.

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Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de yaptığı açıklamada, esir vatandaşlar için HDP ile görüşüldüğü fakat Eş Başkan Pervin Buldan’ın “Bir süre misafir edip daha sonra serbest bırakacaklar” dediğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması
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İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması

Bu gelişmenin ardından HDP’li yöneticiler Soylu’nun açıklamalarını yalanlayarak PKK’yı aklama telaşına girdi.

Buldan: Muhalefet daha önce yanımızda olsaydı insanlar yaşamını yitirmeyecekti

PKK’nın yayın organı olarak bilinen Medya Haber isimli kanalda HDP’li Pervin Buldan ve MİT TIR’ları davasının firari sanığı Can Dündar bir araya geldi.

Dündar’ın muhalefetin kendileriyle Gara'daki operasyon konusunda ortak hareket etmesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya yanıt veren Buldan, “Ben artık yeni bir dönemin başlayacağına inanıyorum. Bu önemliydi bundan sonra da bu tür meselelerde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde HDP’nin yanında diğer muhalefet partileri durabilseydi. Keşke muhalefet 'Bunlar haklı' diyebilseydi, bugün Türkiye bu durumda olmayacaktı. 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı.” dedi.

HDP’li Pervin Buldan: Keşke daha önce de muhalefet partileri yanımızda durabilseydi
OYNAT 01:12
HDP’li Pervin Buldan: Keşke daha önce de muhalefet partileri yanımızda durabilseydi
MİT TIR'ları davasında yargılanan firari Can Dündar ile birlikte katıldığı programda konuşan HDP'li Pervin Buldan, muhalefet partileriyle birlik içinde olduklarına yönelik itirafta bulundu. Buldan, “Ben artık Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete verilecek en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde yapılan yanlışlar karşısında HDP'nin yanında muhalefet partileri durabilseydi. Belki şu an 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı” ifadelerini kullandı.
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