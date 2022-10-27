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POLİTİKA

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK propaganda kanalına bağlandı. Burada yaptığı konuşmada TSK'yı hedef alan Taşdemir, terörle mücadele için ayrılan bütçeyi eleştirdi. Terörle mücadele harcamalarından rahatsız olan Taşdemir, "2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Dirayet Dilan Taşdemir TBMMden PKK kanalına bağlanarak TSKyı hedef aldı
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir PKK kanalında

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir, Meclis'teki odasından PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Medya Haber' isimli kanala bağlandı.

PKK KANALINDA TSK'YI HEDEF ALDI

Burada yaptığı konuşmada TSK'nın bütçesinin terörle mücadele için kullanılmasına tepki gösteren Taşdemir şu ifadeleri kullandı:

"2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz."

HDP'li Taşdemir'in Meclis'ten bağlanarak TSK'yı eleştirdiği yayın organına TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katılmış, kimyasal silah iftirasını atmıştı. Öte yandan 'Medya Haber' isimli kanala CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu ortaya çıkmıştı.

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı
OYNAT 01:18
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK propaganda kanalına bağlandı. Burada yaptığı konuşmada TSK'yı hedef alan Taşdemir, terörle mücadele için ayrılan bütçeyi eleştirdi.

Terörle mücadele harcamalarından rahatsız olan Taşdemir, '2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz.' dedi.


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