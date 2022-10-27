HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir, Meclis'teki odasından PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Medya Haber' isimli kanala bağlandı.

PKK KANALINDA TSK'YI HEDEF ALDI

Burada yaptığı konuşmada TSK'nın bütçesinin terörle mücadele için kullanılmasına tepki gösteren Taşdemir şu ifadeleri kullandı:

"2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz."

HDP'li Taşdemir'in Meclis'ten bağlanarak TSK'yı eleştirdiği yayın organına TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katılmış, kimyasal silah iftirasını atmıştı. Öte yandan 'Medya Haber' isimli kanala CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu ortaya çıkmıştı.

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OYNAT 01:18 HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK kanalına bağlanarak TSK'yı hedef aldı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir TBMM'den PKK propaganda kanalına bağlandı. Burada yaptığı konuşmada TSK'yı hedef alan Taşdemir, terörle mücadele için ayrılan bütçeyi eleştirdi.



Terörle mücadele harcamalarından rahatsız olan Taşdemir, '2020 - 2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı. Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz.' dedi.

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