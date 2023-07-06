HDP'li Encü örgüt sığınağına dönen parti binasına yapılan baskını eleştirdi: HDP'yi kriminalize edemeyecekler

Terörden temizlenen ve artık sanat, spor ve kültür faaliyetleri ile anılan İkiyaka Dağları'ndaki 5. Cilo Fest, HDP'yi rahatsız etti. Bölge halkının halay çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Ferhat Encü, "Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar." dedi.