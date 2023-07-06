HDP'li Encü örgüt sığınağına dönen parti binasına yapılan baskını eleştirdi: HDP'yi kriminalize edemeyecekler

HDP'li Ferhat Encü PKK kampına dönen ilçe binasına yapılan baskınla ilgili örgüt medyasına konuşup hükümeti suçladı.
HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonda, terör örgütü PKK üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Partisinin terör örgütü sığınağına dönen Esenyurt binasına yapılan polis baskınını eleştiren HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, PKK paçavralarıyla dolu olan binadaki 'ihtiyaç malzemelerinin' yere atılmasından dert yandı.
Örgüt medyasına konuşup hükümeti suçladı
Örgüt medyasına konuşan Encü, "Adeta bir talana geldiklerini görüyoruz. Kitaplar evraklar yere atılmış bütün ihtiyaç malzemelerimiz yerlere serilmiş. Hangi gerekçeyle ilçe binasına girdiklerini bilmediğimiz bir durumdayız
bu hukuksuzluk anlayışını bir yönetim biçimi haline getiren AK Parti MHP iktidarı. Her türlü yöntemi meşru gören anlayış..." ifadelerini kullandı.
'HDP'yi kriminalize edemeyecekler'
"Ne amaçladıklarını tam olarak kestiremiyoruz ama öngörüyoruz" diyen Encü, "Burada onlara ekmek çıkmayacak burada HDP'yi kriminalize edemeyecekler" diye konuştu.