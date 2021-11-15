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POLİTİKA

HDP'li Garo Paylan: İstanbul'da olduğu gibi cumhurbaşkanlığında da ortak aday ile hep beraber kazanmalıyız

HDP vekili Garo Paylan, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ittifak ortaklarıyla birlikte İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ortak bir aday çıkaracaklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendileri hakkında 'bir öyle bir böyle' konuştuğunu ve bunun da umudu kırdığını ifade eden Paylan, "İstanbul'u hep beraber kazandık. Türkiye'yi de hep beraber kazanmalıyız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Garo Paylan: İstanbulda olduğu gibi cumhurbaşkanlığında da ortak aday ile hep beraber kazanmalıyız
Garo Paylan

HDP'li Garo Paylan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde verdiği destekle Millet İttifakı'na İstanbul'u kazandırdığını vurgulayan Paylan, "İstanbul'u hep birlikte kazandık. Faşistlere vermedik, İstanbul'u kurtardık. Demokratik bir anlayışa teslim ettik." diye konuştu.

"HEP BERABER KAZANMALIYIZ"

Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adolf Hitler örneği üzerinden hedef alan Paylan, parlamento seçimlerinde ayrı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı ile yerel seçimlerde olduğu gibi 'ortak hareket edeceklerini' belirterek,"Cumhurbaşkanlığını mutlaka demokrat bir isim kazanmalı. Ortak bir aday fikrine açığız. Hep beraber kazanmalıyız." dedi.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NU İSİM VEREREK HEDEF ALDI

Paylan, konuşmasının devamında ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarının 'bir öyle bir böyle' konuştuğunu vurgulayarak, "Akşener ve Kılıçdaroğlu konuşmalarıyla umudu kırıyor. HDP olarak biz, tek bir yönden konuşuyoruz. Yol temizliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İTTİFAK ORTAKLARINI "BU BÜYÜK BİR SIKINTI" DİYEREK HEDEF ALMIŞTI

Paylan, daha önce katıldığı bir canlı yayında da, ittifak ortaklarına yüklenerek, kendilerini görmezden gelen tutumu eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.

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