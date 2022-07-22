HDP'li Mithat Sancar Duhok saldırısını gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya kalkan oldu

Kuzey Irak'ta geçtiğimiz günlerde havan saldırısını düzenlendi. Saldırıda 7’si Bağdat, 2’si Kerbala nüfusuna kayıtlı 9 kişi yaşamını yitirdi.
SALDIRIYI PKK DÜZENLEDİ
Saldırının ardından Türkiye aleyhinde açıklamalar yapılırken ülkede tansiyon iyice yükseldi. Türkiye’nin kesin bir dille reddettiği saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Irak ordusundan emekli General Abdusselam Casim, planın İran’da hazırlandığını ve PKK tarafından uygulandığını söyledi.
MİTHAT SANCAR: HESAP SORACAĞIZ
HDP'liler ise hain saldırıyı kalkan oldukları PKK'lılar yapmamışçasına tehditler savurmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu katliamda hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumlularının da hesap vermesi için mücadeleyi büyüteceğiz. Bu katliam aklımıza Roboskî'yi getiriyor." açıklamasında bulundu.