Gündem HDPli Mithat Sancar Duhok saldırısını gerçekleştiren terör örgütü PKKya kalkan oldu
POLİTİKA

HDP'li Mithat Sancar Duhok saldırısını gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya kalkan oldu

Irak'ın Dohuk vilayetinde 9 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü kaynaklı saldırı, "Türkiye sivilleri öldürdü" iftirasına dönüştürüldü. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ise saldırıyı düzenleyen örgüte yine kalkan oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sivil katliamını PKK'lı teröristler yapmamışçasına sorumlulardan hesap soracaklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Mithat Sancar Duhok saldırısını gerçekleştiren terör örgütü PKKya kalkan oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

Kuzey Irak'ta geçtiğimiz günlerde havan saldırısını düzenlendi. Saldırıda 7’si Bağdat, 2’si Kerbala nüfusuna kayıtlı 9 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI PKK DÜZENLEDİ

Saldırının ardından Türkiye aleyhinde açıklamalar yapılırken ülkede tansiyon iyice yükseldi. Türkiye’nin kesin bir dille reddettiği saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Irak ordusundan emekli General Abdusselam Casim, planın İran’da hazırlandığını ve PKK tarafından uygulandığını söyledi.

MİTHAT SANCAR: HESAP SORACAĞIZ

HDP'liler ise hain saldırıyı kalkan oldukları PKK'lılar yapmamışçasına tehditler savurmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu katliamda hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumlularının da hesap vermesi için mücadeleyi büyüteceğiz. Bu katliam aklımıza Roboskî'yi getiriyor." açıklamasında bulundu.

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