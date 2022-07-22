HDP'li Mithat Sancar Duhok saldırısını gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya kalkan oldu

Binali Yıldırım'dan terörle mücadele vurgusu: Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, yıllar boyunca halkın desteğiyle ülkeye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, 'Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'nin güneyiyle kuzeyini, batısıyla doğusunu buluşturduk ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz' onun için de amansız bir şekilde bölücü terör örgütüyle, FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor.' ifadelerini kullandı.