HDP'li Mithat Sancar Macaristan örneği üzerinden ittifak ortaklarına yüklendi: Yanlış yapmayın

Geçtiğimiz hafta, Macaristan'da yapılan genel seçimi, halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu, Batı'nın desteklediği altılı muhalefete karşı kazanmıştı. Söz konusu gelişmeyi Halk TV canlı yayınında değerlendiren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortaklarına yüklenerek, 'birlik' çağrısı yaptı.

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Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade eden Sancar, "Macaristan örneği Türkiye'ye ne kadar benzer benzemez ayrıntılara girmeyeyim. Orada da partiler birleşti, demek ki halkın önüne inandırıcı seçenek sunamadılar, ikna edemediler." diye konuştu.

Halkın önüne inandırıcı bir seçenek sunmaları gerektiğini söyleyen Sancar, "Türkiye'ye büyük barışı vaat ediyoruz. Biz bunu yapacak en önemli aktörüz. Bizim olmadığımız bir denklemde, Erdoğan'a karşı güçlü bir alternatif çıkarmak mümkün değil." diye konuştu.

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İTTİFAK ORTAKLARINA ÇAĞRI: YANLIŞ YAPMAYIN

Kendilerini görmezden gelen ittifak ortaklarına da 'sitem' eden Sancar, "Diğer muhalefet partilerine de müzakere çağrıları yaptık. Muhalefet yanlış yapmamalı." diyerek gözdağı verdi.

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