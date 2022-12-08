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POLİTİKA

HDP'li Ömer Öcalan 'Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak' diyerek Meclis'te Kürtçe şiir okudu

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan HDP'li Ömer Öcalan, "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" ifadesini kullandı. Konuşmasının devamında Kürtçe bir şiir okuyan HDP'li Öcalan'a, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den sert tepkiler geldi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan tepkisini, "Türkçe söyle de anlayalım." sözleriyle gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Ömer Öcalan Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak diyerek Mecliste Kürtçe şiir okudu
Ömer Öcalan

TBMM'de bütçe maratonu devam ederken bugün Genel Kurul'da Kültür Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri görüşülüyor.

"BU DİL KONUSUNDA ISRARCIYIZ"

HDP grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına giriliyor. Bu 2’nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız."

"TÜRKÇE SÖYLE DE ANLAYALIM"

HDP'li Ömer Öcalan bu sözlerinin ardından Kürtçe bir şiir okudu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türkçe söyle de anlayalım." diyerek Ömer Öcalan'a tepki gösterdi.

Ömer Öcalan, tepkiler üzerine "İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için zorla alışacaksınız." ifadelerini kullandı.

MHP VE İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

MHP ve İYİ Parti grubundan da HDP'li Ömer Öcalan'a tepkiler yükseldi.

Konuşma sonrası söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül şöyle konuştu:

"Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. O hatibin Türkiye’de alışacaksınız zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler."

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