HDP'li Önder'den İYİ Parti lideri Akşener'e 'aracı' cevabı: Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin HDP'ye bazı konularda danıştığı yönündeki açıklamalara ilişkin HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e 'O isimleri açıkla' çağrısı yapmıştı.

Önder, konuyla ilgili Medyascope.tv‘ye bir açıklama yolladı. Açıklamada özet olarak şu ifadeleri kullandı:

GÜNDEM İYİ Parti'den HDP'ye açık kapı: Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi

Bizden failini istiyorlar

Spekülasyon işimiz değildir, bilmeyiz.

Şimdi herkes, görüşmenin “suç” olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış, bizden de failini istiyorlar.

GÜNDEM İyi Parti eriyor

Açıklarsam 'suç' olduğunu kabul ederim

Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, böyle bir yaklaşım bunun “suç” olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler.

GÜNDEM İttifakı artık gizlemeyelim

Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli/zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur ama.

Bu akıllarla değil siyaset yapmak, 5 yaşındaki çocuğa bir bardak süt bile içiremezsiniz.

GÜNDEM İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

Dolayısıyla, bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir.

Adına Türkiye Masası denilen şeye eksik sandalye koymak, acemi marangozlara mahsustur.

GÜNDEM İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz