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Gündem HDPli Önderden İYİ Parti lideri Akşenere aracı cevabı Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar
POLİTİKA

HDP'li Önder'den İYİ Parti lideri Akşener'e 'aracı' cevabı: Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar

Millet İttifakı'nda İYİ Parti ve HDP arasında çıkan kriz, Önder'in "Bize aracı gönderdiler" çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. İYİ Parti lideri Akşener'in "Kim o isimler açıklayın" sözlerine HDP'li Önder'den cevap geldi: Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler.

Haber Merkezi Diğer
HDP Onursal Başkanı Sırrı Süreyya Önder.
HDP Onursal Başkanı Sırrı Süreyya Önder.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin HDP'ye bazı konularda danıştığı yönündeki açıklamalara ilişkin HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e 'O isimleri açıkla' çağrısı yapmıştı.

Önder, konuyla ilgili Medyascope.tv‘ye bir açıklama yolladı. Açıklamada özet olarak şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti'den HDP'ye açık kapı: Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi
GÜNDEM
İYİ Parti'den HDP'ye açık kapı: Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi

Bizden failini istiyorlar

Spekülasyon işimiz değildir, bilmeyiz.

Şimdi herkes, görüşmenin “suç” olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış, bizden de failini istiyorlar.

İyi Parti eriyor
GÜNDEM
İyi Parti eriyor

Açıklarsam 'suç' olduğunu kabul ederim

Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, böyle bir yaklaşım bunun “suç” olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler.

İttifakı artık gizlemeyelim
GÜNDEM
İttifakı artık gizlemeyelim

Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli/zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur ama.

Bu akıllarla değil siyaset yapmak, 5 yaşındaki çocuğa bir bardak süt bile içiremezsiniz.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
GÜNDEM
İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

Dolayısıyla, bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir.

Adına Türkiye Masası denilen şeye eksik sandalye koymak, acemi marangozlara mahsustur.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
GÜNDEM
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
OYNAT 00:00
HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'


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