HDP'li Pervin Buldan'dan ittifak ortağı CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi: Korkak siyaset tarzı ile yol alamayız

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen dayanışma yemeğinde konuştu.

Buldan, muhalefetin cesaretli bir duruş sergilemediğini savundu. İsim vermeden CHP’nin Van toplantısına ve Kemal Kılıçdaroğlu‘nun “Demirtaş ve Kavala bırakılsın istiyorsanız bize katılın” sözlerine göndermede bulunan Buldan, şöyle konuştu:

“İktidar cephesinin karşısında olan muhalefet partilerinin birkaç gün önce Van’da, dün de grup toplantısında bulduğu bir çözüm; ‘Bize katılın’ çözümü. ‘Şimdi bulduğunuz çözüm bu mudur?’ diye elbette ki muhalefet partisine seslenmek isteriz. İktidara karşı muhalefetin bu duruşunun, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın özgürlüğüne kavuşabilmesi için ‘bize katılın’ demesinin iktidar partisinin söylemleriyle arasında çok büyük bir fark olmadığını özellikle ifade etmek isterim.”

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"KORKAK BİR SİYASET TARZI"

Buldan, bir ortaklık ya da katılım olacaksa bunun mücadele ortaklığıyla olabileceğini iddia etti. İsim vermeden Mansur Yavaş‘a göndermede bulunan Buldan şunları söyledi:

“Korkak siyaset tarzını elbette ki eleştirmek bizim hakkımızdır. Van’da esnafı dolaşırken birilerinin ‘Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz’ demesine hiçbir şekilde karşılık vermeyen ve inşallah demekten bile imtina eden bir siyaset tarzını elbette ki eleştirmek de bizim hakkımızdır. Böylesi korkak, cesaretten uzak bir siyaset tarzının biz bu ülkenin değişim ve dönüşümünde etkili bir rol ve yol olmadığını düşünüyoruz. Bu ilkesiz politikalarla Türkiye’nin yol alamayacağını ve ilerleyemeyeceğini de çok iyi biliyoruz.”

‘İNŞALLAH’ POLEMİĞİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen hafta partisinin belediye başkanları toplantısı için gittiği Van’da vatandaşların derdini dinlediği kalabalık ortamda bir kişinin “Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz” demesi üzerine “İnşallah” yanıtını verdiği görüntüler gündem olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABB Basın Dairesi, “Sayın Başkan, şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça ‘inşallah’ sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle ‘Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz’ sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Yavaş’a tepki göstermişti.

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Beştaş, “Mansur Yavaş’ın yaptığının yenilir yutulur tarafı yok yani. ‘İnşallah’ kavramını resmi açıklamayla tekzip etmesini ben anlayamıyorum, izah edemiyorum. Yani bu değerlendirmeler HDP’nin kitlesinde de çok büyük bir tepkiye sebep oluyor, bunu da onları temsil eden biri olarak söylemekten bir sakınca duymuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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