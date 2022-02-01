HDP'li Sancar'dan ittifak ortaklarına 'dokunulmazlık' uyarısı: Umarım gerekli dersleri çıkarmışlardır

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, HDP'li vekiller için hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerine değindi. Dokunulmazlıkların gündeme 'kendilerine şantaj ve tehdit amaçlı' gündeme getirildiğini öne süren Sancar, 2016 yılında da benzer bir durumun yaşandığını söyledi.

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Dokunulmazlık konusunun ülkede demokrasiye giden yolu bütünüyle tıkadığını ve barış imkanlarını tümüyle yok ettiğini iddia eden Sancar, "Biz bunları söylüyoruz fakat sadece biz söylemiyoruz. Bize destek olan, bizimle dayanışma içinde olan içeride ve dünyada çok çeşitli çevreler var hepsine teşekkür ederiz fakat iktidarın bu zihniyeti ile birlikte yürümeyi marifet sanan ve sayan 'muhalefet' güçleri de var. Dilerim ve umarım muhalefet, 2016'dan gerekli dersleri çıkarmış olsun, 2016'daki o operasyonun yol açtığı tahribatların farkında olsun." diye konuştu.

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