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POLİTİKA

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme: Hazırlanan fezlekeler perşembe görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Adalet-Anayasa Karma Komisyonu ise öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı fezlekeyi görüşecek.

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Haber Merkezi DHA
HDPli Semra Güzel hakkında flaş gelişme: Hazırlanan fezlekeler perşembe görüşülecek
HDP'li Güzel hakkında hazırlanan fezlekeler perşembe görüşülecek.

TBMM Genel Kurul'nda salı günü; 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek.

Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Yine gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

Genel Kurul'da ayrıca öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşülmesi de planlanıyor.

Emekli ve memur maaşlarına zam ve ek ödeme hesaba yatıyor: Tarih belli oldu
FOTOĞRAF 14
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Emekli ve memur zamlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Milyonlarca memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve ek iyileştirmeler bu ay aylıklara yansıtılacak.<br>
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Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak. Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.
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AYLIĞIN YÜZDE 4'Ü EK ÖDEME<br><br>Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.
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4121 LİRA ALANA 164 LİRA<br><br>Örneğin, geçen yıl Temmuz ayında 3147 lira alan Ahmet Bey'in aylığı Ocak zammıyla birlikte 974 lira artarak 4121 liraya çıktı. Bu yıl için 164 liraya çıkan ek ödemeyle Ahmet Bey'in hesabına 4186 lira yatacak.
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Emekli aylığı geçen yıl 4509 lira olan Ayşe Hanım'ın aylığı bu yıl 1395 lira artışla Ocak ayında 5904 lira olurken alacağı ek ödeme de 236 liraya çıktı. Ayşe Hanım'ın alacağı aylık 6140 liraya ulaşacak. Geçen yıl 1990 lira aylık alan emekli bu yıl 2500 lira alırken ek ödemesiyle birlikte eline geçen tutar 2600 lira olacak.
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OCAK'TA DİLEKÇE VEREN DE YARARLANACAK<br><br>SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak.
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Emekli aylığı hesaplanırken 2021 tüketici enflasyonu ile büyüme oranının yüzde 30'u üzerinden hesap yapılıyor. Buna göre ortalama aylık prim matrahı belirleniyor ve aylık hesaplanıyor. Hesaplanan bu aylığa da 2022 Ocak zam oranı ekleniyor. Emeklilik dilekçesi verenin aylığına Ocak ayındaki emekli zam oranı yansıtılacak.<br>
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EŞTEN, BABADAN AYLIK ALANLAR<br><br>Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak.
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Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında faydalanacak. Örneğin, yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak.
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SGK'DAN GSS ÇAĞRISI<br><br>SGK, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük gelirli vatandaşların, ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabildiklerini anımsattı.
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Kurum'dan yapılan açıklamada, \"Genel Sağlık Sigortası primini (150 lira) ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak gelir testi yaptırabilirler. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise bu vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor\" denildi.
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Açıklamada, analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti verildiği anımsatıldı. GSS prim borcu olanların yılsonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacağı belirtildi.<br>
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Emekli ve memur maaşlarına zam ve ek ödeme hesaba yatıyor: Tarih belli oldu
Emekli ve memur maaşlarına zam ve ek ödeme! Yeni memur ve emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Zamlı ve ek ödemeli emekli ve memur maaşlarının ne zaman hesaba yatacağı belli oldu. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2 bin 500 lira olarak hesaplara yatacak. Vatandaşlar 'Zamdan sonra ne kadar emekli maaşı alırım, yeni emekli maaşı ne kadar?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte emekli ek ödemeleriyle ilgili merak edilen detaylar...


KARMA KOMİSYON PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

Pazartesi günü; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 42 milletvekilinin 'Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ele alınacak. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifle; bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu da perşembe günü toplanacak.

  • Komisyon, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliğiyle ilgili hazırlanan iki fezlekeyi görüşecek.

PKK’lı sevgilisiyle 2016’da görüşmüş
GÜNDEM
PKK’lı sevgilisiyle 2016’da görüşmüş

Bakan Kurum'dan CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: HDP'nin sözcüsü Kandil'in sözlüsü mü oldunuz?
OYNAT 01:18
Bakan Kurum'dan CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: HDP'nin sözcüsü Kandil'in sözlüsü mü oldunuz?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösteremeyen CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Kurum, 'HDP'nin terörle sözlü olduğunu anladık da Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğim' diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz? Siz 'Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet ettiniz.' açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'Semra Güzel' tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
OYNAT 00:58
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'Semra Güzel' tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek, 'Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmak da yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun? Açıkça çık ve kına.' dedi.

Teröristle fotoğraftan Meclis'te terör propagandasına HDP-PKK ilişkisi
OYNAT 04:36
Teröristle fotoğraftan Meclis'te terör propagandasına HDP-PKK ilişkisi
HDP'li Semra Güzel'in PKK kampında teröristlerle samimi pozlarının ortaya çıkması terör örgütü PKK'yla HDP bağını yeniden gündeme getirdi. HDP'liler geçmişte, “Öcalan'ın heykelini dikeceğiz', “PKK barış hareketi', “Sırtımızı PKK/YPG'ye yaslıyoruz', “PKK sizi tükürüğüyle boğar' gibi çıkışlarda bulunmuş; TBMM'de PKK marşları söyleyip teröristleri anmışlardı.


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​CHP “helalleşme” açıklamaları yaparken aşağılama ve tehditlerine de devam ediyor.

​Emekli ve memur maaşlarına zam ve ek ödeme hesaba yatıyor.

​Yayaya çarpıp polise direnen alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı.

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