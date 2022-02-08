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ANKARA

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yeni gelişme

TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na sundu.

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HDPli Semra Güzelin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yeni gelişme
HDP’li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na sundu.

Karma Komisyon 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

  • Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

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Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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