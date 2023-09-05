HDP'li Silopi Belediyesi Çardaklı köyündeki destekçilerini isyan ettirdi: Oy verdik bize su vermiyorlar

"Gördüğünüz gibi tankerle su çekiyoruz. 400 metre aşağıdan Silopi şehrine geçiyor. Biz içme suyu bulamazken o suyla araziler sulanıyor. Belediye bize bu zulmü yapıyor. Belediye, ‘Kaymakamlık bize yazı göndersin, suyu size göndeririz’ dedi. Belediye başkanı kendisi buraya geldi. Kaymakamlık, belediyeye yazı gönderdiği halde bizi oyalıyor. Silopi Belediyesi'nin su verme niyeti yok. Hayvanlarımız susuzluktan ölüyor. Su bize 400 metre yakınlıktadır. Geçen sene kimi para vermişse ne yapmışsa arazisini suluyordu. 'Şimdi su hattı çekersek köye, şehre gelmez, basıncı düşer, düşüyor' diyor. Geçen sene millet tarlasını suluyordu, niye o zaman basıncı düşmüyordu sayın belediye başkanı. Bu sadece zulümdür. Bize su vermiyorsun, oyalıyorsun"