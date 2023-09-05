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HDP'li Silopi Belediyesi Çardaklı köyündeki destekçilerini isyan ettirdi: Oy verdik bize su vermiyorlar

Silopi'nin Çardaklı köyüne bağlı Yamaç mezrasının su kuyusu kurudu. Bir aydır susuz kalan mezra halkı, HDP'li Silopi Belediyesi'ne isyan etti. Belediyenin taleplerine duyarsız kaldığını söyleyen vatandaşlar "Oy verdik, bize su vermiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

16:39 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
HDP'li Silopi Belediyesi, Çardaklı köyüne bağlı Yamaç mezrasına bir aydır su vermiyor.

HDP'li Silopi Belediyesi, Çardaklı köyüne bağlı Yamaç mezrasına bir aydır su vermiyor.

Silopi'nin Çardaklı köyüne bağlı 90 haneli ve 800 nüfuslu Yamaç mezrasının su kuyusu kurudu. 1 aydır susuz kalan mezra halkı, yeni sondaj açmanın geçici olduğunu, Silopi şehir merkezine giden su borularından hat çekmenin kalıcı ve ömürlük çözüm olduğunu ifade etti.

Muhtarlığın talebi üzerine Silopi Kaymakamlığı, mezraya 800 metre aşağısından geçen ilçe merkezi su boru hattından hat çekmek için Silopi Belediyesi'ne resmi yazı gönderdi. Köylüler, Silopi Belediyesi'nin kaymakamlık bütçesiyle yapılacak su hattını çektirmemek için kendilerini oyaladığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Silopi Kaymakamlığı'nın Yamaç mezrasında sondaj çalışması için ihale sürecini başlattığı öğrenildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce yapılacak ihale ile köylülerin su ihtiyacı giderilecek.

Bir aydır su bekleyen vatandaşlar isyan etti

Silopi Belediyesi'nin su taleplerine duyarsız kaldığını ifade eden Emine Yel, "Oy verdik, bize su vermiyorlar" diyerek HDP’li belediyeye tepki gösterdi.

"Belediye bize bu zulmü yapıyor"

Su sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Hüseyin Balın da,
"Gördüğünüz gibi tankerle su çekiyoruz. 400 metre aşağıdan Silopi şehrine geçiyor. Biz içme suyu bulamazken o suyla araziler sulanıyor. Belediye bize bu zulmü yapıyor. Belediye, ‘Kaymakamlık bize yazı göndersin, suyu size göndeririz’ dedi. Belediye başkanı kendisi buraya geldi. Kaymakamlık, belediyeye yazı gönderdiği halde bizi oyalıyor. Silopi Belediyesi'nin su verme niyeti yok. Hayvanlarımız susuzluktan ölüyor. Su bize 400 metre yakınlıktadır. Geçen sene kimi para vermişse ne yapmışsa arazisini suluyordu. 'Şimdi su hattı çekersek köye, şehre gelmez, basıncı düşer, düşüyor' diyor. Geçen sene millet tarlasını suluyordu, niye o zaman basıncı düşmüyordu sayın belediye başkanı. Bu sadece zulümdür. Bize su vermiyorsun, oyalıyorsun"
diye konuştu.


#HDP
#Silopi Belediyesi
#Çardaklı köyü
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