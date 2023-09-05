HDP'li Silopi Belediyesi Çardaklı köyündeki destekçilerini isyan ettirdi: Oy verdik bize su vermiyorlar

HDP'li Silopi Belediyesi, Çardaklı köyüne bağlı Yamaç mezrasına bir aydır su vermiyor.
Silopi'nin Çardaklı köyüne bağlı 90 haneli ve 800 nüfuslu Yamaç mezrasının su kuyusu kurudu. 1 aydır susuz kalan mezra halkı, yeni sondaj açmanın geçici olduğunu, Silopi şehir merkezine giden su borularından hat çekmenin kalıcı ve ömürlük çözüm olduğunu ifade etti.
Muhtarlığın talebi üzerine Silopi Kaymakamlığı, mezraya 800 metre aşağısından geçen ilçe merkezi su boru hattından hat çekmek için Silopi Belediyesi'ne resmi yazı gönderdi. Köylüler, Silopi Belediyesi'nin kaymakamlık bütçesiyle yapılacak su hattını çektirmemek için kendilerini oyaladığını ileri sürdü.
Bunun üzerine Silopi Kaymakamlığı'nın Yamaç mezrasında sondaj çalışması için ihale sürecini başlattığı öğrenildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce yapılacak ihale ile köylülerin su ihtiyacı giderilecek.
Bir aydır su bekleyen vatandaşlar isyan etti
Silopi Belediyesi'nin su taleplerine duyarsız kaldığını ifade eden Emine Yel, "Oy verdik, bize su vermiyorlar" diyerek HDP’li belediyeye tepki gösterdi.