Gündem HDP vekilinden partisinin Diyarbakır İl Kongresinde Öcalana özgürlük çağrısı
POLİTİKA

HDP vekilinden partisinin Diyarbakır İl Kongresinde Öcalan'a özgürlük çağrısı

HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün 3’üncü Olağanüstü Kongresinde konuşma yapan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu. "Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer." diyen Öztürk, "Bu da Öcalan’ın önünün açılmasıyla mümkün." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli vekil Berdan Öztürkten partisinin Diyarbakır İl Kongresinde Öcalana özgürlük çağrısı
HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk

HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün 3’üncü Olağanüstü Kongresini gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na Zeyyat Ceylan ve Gülistan Atasoy seçildi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarının atıldığı kongrede konuşma yapan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK elebaşına özgürlük istedi.

"ÇÖZÜM ÖCALAN"

"Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer." ifadesini kullanan ve terörist elebaşından 'sayın' diye bahseden Öztürk, "Bu da Öcalan’ın önünün açılmasıyla mümkün. Putin ve Biden size derman olmaz." açıklamasında bulundu.

Öztürk, sözlerinin devamında "Öcalan sadece Kürt halkı için değil, Türkiye halkları, Ortadoğu için umuttur. Bugün dünya halkları Öcalan’ın özgürlüğünü talep ediyor. Bu gerçekliği görün. Diyalog dışında bir seçenek yok." diye konuştu.

Bakan Kurum’dan HDP’li Gergerlioğlu’na sert tepki: Sırtını PKK'ya dayayıp millete parmak sallama dönemi bitmiştir
OYNAT 00:56
Bakan Kurum’dan HDP’li Gergerlioğlu’na sert tepki: Sırtını PKK'ya dayayıp millete parmak sallama dönemi bitmiştir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bürokrat atamaları ile ilgili iddialarına sert tepki göstererek, 'Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp millete parmak sallama dönemi bitmiştir. Bu iddialarda bulunan önce kendine bakacak, iş tuttukları ABD'deki FETÖ trollerine bakacak' açıklamasında bulundu.

HDP PKK'lı Yusuf Gulo’ya sahip çıktı
GÜNDEM
HDP PKK'lı Yusuf Gulo’ya sahip çıktı

TİP vekili Barış Atay'dan skandal sözler: Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir
GÜNDEM
TİP vekili Barış Atay'dan skandal sözler: Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.