HDP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım kaybeder bizden söylemesi"

Erol Katırcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ
Cuhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kimi destekleyecekleri merak konusuydu. İlk tura 5,17 oy alan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklarken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini ifade etti.
Yedili Koalisyonun partilerinin imza attığı Ortak Politikalar Mütabakat Metni'nde kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişti.
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'nın ikili görüşmelerin ardından ortaya çıkan tabloda Ümit Özdağ'ın Yedili Masa'ın adayı Kılıçdaroğlu'na kayyum uygulamasını kabul ettirdiği görüldü.
Bu uygulamanın gün yüzüne çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den tepkiler gelmeye başladı. HDP'li vekil Erol Katırlıcoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Özdağ ile Kılıçdaorğlu'nun aldığı karar şu şekilde eleştirdi ve 'oy vermeme' çağrısı yaptı.