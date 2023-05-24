HDP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım kaybeder bizden söylemesi"

Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyım yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi.