|
Gündem

HDP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım kaybeder bizden söylemesi"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından, bu birlikteliğin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yedili Koalisyonun hazırladığı Ortak Politikalar Mütabakat Metni'nde kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişken, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile yaptığı anlaşmada bu karardan vazgeçildiği görüldü. Bu kararın üzerine HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest geldi. Katırcıoğlu, "Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyım yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi" ifadelerini kullandı.

14:36 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erol Katırcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ

Erol Katırcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ

Cuhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kimi destekleyecekleri merak konusuydu. İlk tura 5,17 oy alan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklarken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini ifade etti.



Yedili Koalisyonun partilerinin imza attığı Ortak Politikalar Mütabakat Metni'nde kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişti.



Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'nın ikili görüşmelerin ardından ortaya çıkan tabloda Ümit Özdağ'ın Yedili Masa'ın adayı Kılıçdaroğlu'na kayyum uygulamasını kabul ettirdiği görüldü.


Bu uygulamanın gün yüzüne çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den tepkiler gelmeye başladı. HDP'li vekil Erol Katırlıcoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Özdağ ile Kılıçdaorğlu'nun aldığı karar şu şekilde eleştirdi ve 'oy vermeme' çağrısı yaptı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
#HDP
#CHP
#Zafer Partisi
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?