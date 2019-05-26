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Gündem HDPli vekilin kardeşi çıktı
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TUNCELİ

HDP’li vekilin kardeşi çıktı

Tunceli'de 1 ay önce düzenlenen operasyonda 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı. Teröristin gri listede aranan 'Ferhat' Kod adlı Ertan Erol olduğu belilendi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Ertan Erol
Ertan Erol

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda ölü olarak bir mağarada bulunan teröristin "Ferhat" kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi. DNA incelemesinde teröristin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu, 2015'te Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in ve 2016'da 3 askerin şehit edilmesi olaylarına katıldığı belirlendi.

ESKİ TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANININ AKRABASI

Tunceli Pertek nüfusuna kayıtlı olan teröristin Tunceli kırsalında bir çok yol kesme ve araç yakma olayına karıştığı tespit edildi. Teröristin ablası Songül Erol Abdil’in 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yaptığı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu ve 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP'de Ankara Milletvekili adayı gösterildiği öğrenildi.

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Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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