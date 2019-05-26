HDP’li vekilin kardeşi çıktı

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda ölü olarak bir mağarada bulunan teröristin "Ferhat" kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi. DNA incelemesinde teröristin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu, 2015'te Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in ve 2016'da 3 askerin şehit edilmesi olaylarına katıldığı belirlendi.

ESKİ TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANININ AKRABASI

Tunceli Pertek nüfusuna kayıtlı olan teröristin Tunceli kırsalında bir çok yol kesme ve araç yakma olayına karıştığı tespit edildi. Teröristin ablası Songül Erol Abdil’in 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yaptığı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu ve 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP'de Ankara Milletvekili adayı gösterildiği öğrenildi.

PKK’nın Karadeniz karargahı bulundu!



Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde bölge ana karargahı imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargâhta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi. PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposunun da Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarak ise Trabzon kırsalını kullandıkları ortaya çıktı.