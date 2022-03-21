Gündem HDPliler Hakkarideki nevruz etkinliği sonrasında AK Parti binasına saldırdı
HAKKÂRİ

HDP'liler Hakkari'deki nevruz etkinliği sonrasında AK Parti binasına saldırdı

HDP'liler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliği sonrasında AK Parti Yüksekova ilçe binasına taşlı saldırı düzenledi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıyı kınayan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, "Maalesef birileri daha önce olduğu gibi nevruzu halkımıza zehir etmeye çalışıyorlar. Bütün maksat ve emelleri milletimizin huzurunu kaçırmak olan şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
HDPliler Hakkarideki nevruz etkinliği sonrasında AK Parti binasına saldırdı
​HDP'liler Hakkari'deki nevruz etkinliği sonrasında AK Parti binasına saldırdı

HDP'nin Yüksekova'da düzenlediği nevruz etkinliğinin ardından dağılan gruptaki bazı kişiler, İpek Yolu Caddesi'ndeki AK Parti binasına taşlı saldırıda bulundu.

Saldırıda partinin tabelası ve binanın camlarıyla park halindeki araçlar hasar gördü.

AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

"ŞER ODAKLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Partililere ve araçları tahrip olan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Özbek, şöyle konuştu:

"Biz bu günleri çok gördük, çok yaşadık. Artık halkımız her şeyin bilincinde. Vatandaşlarımız o karanlık günlere asla dönmeyecek. Nevruz baharın habercisidir, bolluğun, bereketin sembolüdür. Maalesef birileri daha önce olduğu gibi nevruzu halkımıza zehir etmeye çalışıyorlar. Bütün maksat ve emelleri milletimizin huzurunu kaçırmak olan şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu oyuna gelmeyen duyarlı Yüksekova halkımıza saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın nevruzunu kutluyorum."

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