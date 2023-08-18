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HDP'lilerin de aralarında olduğu sözde yazarlar kardeş ülkeyi hedef aldı: Laçın yolu üzerinden Türkiye ve Azerbaycan'a 'soykırımcı' suçlaması

Kendisini yazar, gazeteci, siyasetçi ve hak savunucusu olarak adlandıran 97 kişi, Karabağ'da kendi topraklarını koruyan Azerbaycan'ı hedef aldı. Laçın yolunda yaşananları 'Berlin ablukası'na benzeten sözde yazarlar, Azerbaycan ve Türkiye yönetimini 'rejim' olarak tanımlayan bir bildiri yayımladı. HDP'li isimlerin de imzaladığı söz konusu bildiride Azerbaycan ve Türkiye'yi soykırımla suçlandı.

16:04 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kendisini hak savunucusu olarak adlandıran 97 sözde yazar, Laçın yolunda yaşananlar üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Kendisini hak savunucusu olarak adlandıran 97 sözde yazar, Laçın yolunda yaşananlar üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uygulamış, siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade etmemişti.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu önermişti.

Azerbaycan ve Türkiye'yi soykırımla suçladılar

Kendisini yazar, gazeteci, siyasetçi ve hak savunucusu olarak adlandıran 97 kişi, Karabağ'daki durumu Berlin ablukasına benzetip Azerbaycan yönetimini de rejim olarak tanımlayarak, Azerbaycan'ı hedef alan bildiri yayımladı. Azerbaycan ve Türkiye'yi soykırımla da suçladılar.

"Bakü rejimi, Ankara rejiminin desteğini arkasına alarak, aylardır Dağlık Karabağ Ermeni halkına yönelik ve soykırım ihtimalini gündeme sokan bir abluka uyguluyor."
denilen açıklamada,
"TSK'nın müdahil olduğu son Karabağ savaşından sonra Ermenistan ile Karabağ arasında geçişi sağlayan ve insani yardım araçları, acil durum hizmetleri ile barış güçleri için açık olması gereken Stepanakert-Goris yolu, 12 Aralık 2022 tarihinden bu yana kuşatma altında ve kapalı durumdadır."
ifadesi kullanıldı.

Berlin ablukasına benzettiler

Aliyev'e 'diktatör' deyip müdahale çağrısı yaptılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 'Bakü diktatörü' şeklinde hakaret edilen açıklama şöyle sürdürüldü:


"Bakü diktatörü İlham Aliyev ise Karabağlıları alenen ve sürekli tehdit etmeye devam ediyor. O kadar ki Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Aliyev’in Karabağ’daki eylemlerini soykırım olarak nitelendiren önemli bir makale yayınladı. Aşağıda imzası bulunan biz Türkiyeliler, uluslararası kamuoyunun, gelişmelere karşı yeterli duyarlılıkta davranmadığını görüyor ve durumu endişe ile izliyoruz. Soykırımları engellemek, onların olmasını beklemek ve sonra müdahale etmek demek değildir. Şimdiden, böylesi bir tehlikeyi engellemek için aktif girişimde bulunmaktır. Bizler, tüm devletlere, başta Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası örgütlere ve uluslararası kamuoyuna aktif tavır alma çağrısında bulunuyoruz. Tıpkı 1948-49’da Berlin ablukasının kırılması gibi, hava ikmali yoluyla Karabağ ablukasının kırılması ve böylece bu insanlık dramına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

HDP'li Gergerlioğlu da imzaladı

Bildiride imzası bulunan 97 isim şöyle:

  • Abdullah Demirbaş, Abdülhakim Daş, Adnan Cangüder, Adnan Çelik, Ahmet Aykaç, Ahmet Konuk, Akın Atauz, Akın Birdal, Alev Er, Alex Köşkeryan, Ali Gökkaya, Ari Günter, Aslı Erdoğan, Attila Tuygan, Ayşe Hür, Ayşe Yıldırım, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Bayram Kaya, Celâl Başlangıç, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Denis Dreisbusch, Doğan Özgüden, Emrah Cilasun, Erdal Doğan, Erdoğan Kahyaoğlu, Eren Keskin, Ergun Babahan, Erol Ercan, Eser Budak, Esra Mungan, Fatime Akalın, Fikret Başkaya, Garo Kaprielyan, Gençay Gürsoy, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hasan Burgucuoğlu, Hatice Yıldız, Hıdır Çelik, Hovsep Hayreni, Hüseyin Habip Taşkın, İbrahim Seven, İnan Gedik, İnci Tuğsavul, İra Tzourou, Kemal Bilget, Kemal Hür, Kemal Yalçın, Kenan Yenice, Mahmut Konuk, Mehmet Ali Balta, Nafiz Özbek, Necati Abay, Nedim Kibar, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nevzat Onaran, Nurcan Baysal, Nurten Kırmızıgül, Okan Küçükersan, Osman Okkan, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Madra, Racho Donef, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Sait Çetinoğlu, Sait Oral, Selahattin Koçak, Selay Ertem, Selma Koçiva, Serdar Koçman, Sibel Yiğittekin, Şaban İba, Şakir Bilgin, Şamil Altan, Şanar Yurdatapan, Şükriye Ercan, Taner Akçam, Ülkü Çevik, Viktorya Çiprut, Yalçın Ergündoğan, Yasemin Gedik, Yaşar Küçükaslan, Yavuz Aydın, Yavuz Baydar, Yetvart Danzikyan, Yıldız Aydın, Yusuf Köse, Zarife Atik, Ziya Özder.


#Laçın yolu
#Azerbaycan
#Ermenistan
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