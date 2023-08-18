HDP'lilerin de aralarında olduğu sözde yazarlar kardeş ülkeyi hedef aldı: Laçın yolu üzerinden Türkiye ve Azerbaycan'a 'soykırımcı' suçlaması

Kendisini hak savunucusu olarak adlandıran 97 sözde yazar, Laçın yolunda yaşananlar üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'yi hedef aldı.
Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uygulamış, siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade etmemişti.
Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu önermişti.
Azerbaycan ve Türkiye'yi soykırımla suçladılar
Kendisini yazar, gazeteci, siyasetçi ve hak savunucusu olarak adlandıran 97 kişi, Karabağ'daki durumu Berlin ablukasına benzetip Azerbaycan yönetimini de rejim olarak tanımlayarak, Azerbaycan'ı hedef alan bildiri yayımladı. Azerbaycan ve Türkiye'yi soykırımla da suçladılar.
Berlin ablukasına benzettiler
Aliyev'e 'diktatör' deyip müdahale çağrısı yaptılar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 'Bakü diktatörü' şeklinde hakaret edilen açıklama şöyle sürdürüldü:
HDP'li Gergerlioğlu da imzaladı
Bildiride imzası bulunan 97 isim şöyle:
- Abdullah Demirbaş, Abdülhakim Daş, Adnan Cangüder, Adnan Çelik, Ahmet Aykaç, Ahmet Konuk, Akın Atauz, Akın Birdal, Alev Er, Alex Köşkeryan, Ali Gökkaya, Ari Günter, Aslı Erdoğan, Attila Tuygan, Ayşe Hür, Ayşe Yıldırım, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Bayram Kaya, Celâl Başlangıç, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Denis Dreisbusch, Doğan Özgüden, Emrah Cilasun, Erdal Doğan, Erdoğan Kahyaoğlu, Eren Keskin, Ergun Babahan, Erol Ercan, Eser Budak, Esra Mungan, Fatime Akalın, Fikret Başkaya, Garo Kaprielyan, Gençay Gürsoy, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hasan Burgucuoğlu, Hatice Yıldız, Hıdır Çelik, Hovsep Hayreni, Hüseyin Habip Taşkın, İbrahim Seven, İnan Gedik, İnci Tuğsavul, İra Tzourou, Kemal Bilget, Kemal Hür, Kemal Yalçın, Kenan Yenice, Mahmut Konuk, Mehmet Ali Balta, Nafiz Özbek, Necati Abay, Nedim Kibar, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nevzat Onaran, Nurcan Baysal, Nurten Kırmızıgül, Okan Küçükersan, Osman Okkan, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Madra, Racho Donef, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Sait Çetinoğlu, Sait Oral, Selahattin Koçak, Selay Ertem, Selma Koçiva, Serdar Koçman, Sibel Yiğittekin, Şaban İba, Şakir Bilgin, Şamil Altan, Şanar Yurdatapan, Şükriye Ercan, Taner Akçam, Ülkü Çevik, Viktorya Çiprut, Yalçın Ergündoğan, Yasemin Gedik, Yaşar Küçükaslan, Yavuz Aydın, Yavuz Baydar, Yetvart Danzikyan, Yıldız Aydın, Yusuf Köse, Zarife Atik, Ziya Özder.