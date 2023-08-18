HDP'lilerin de aralarında olduğu sözde yazarlar kardeş ülkeyi hedef aldı: Laçın yolu üzerinden Türkiye ve Azerbaycan'a 'soykırımcı' suçlaması

"Bakü diktatörü İlham Aliyev ise Karabağlıları alenen ve sürekli tehdit etmeye devam ediyor. O kadar ki Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Aliyev’in Karabağ’daki eylemlerini soykırım olarak nitelendiren önemli bir makale yayınladı. Aşağıda imzası bulunan biz Türkiyeliler, uluslararası kamuoyunun, gelişmelere karşı yeterli duyarlılıkta davranmadığını görüyor ve durumu endişe ile izliyoruz. Soykırımları engellemek, onların olmasını beklemek ve sonra müdahale etmek demek değildir. Şimdiden, böylesi bir tehlikeyi engellemek için aktif girişimde bulunmaktır. Bizler, tüm devletlere, başta Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası örgütlere ve uluslararası kamuoyuna aktif tavır alma çağrısında bulunuyoruz. Tıpkı 1948-49’da Berlin ablukasının kırılması gibi, hava ikmali yoluyla Karabağ ablukasının kırılması ve böylece bu insanlık dramına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz."