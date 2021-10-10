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POLİTİKA

HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'nin şubat ayında CHP'ye yaptığı ziyaret sonrası tek başına basın toplantısı düzenlemesine ilişkin detayları ilk kez aktardı. Toplantıyı tek başına düzenlemeyi HDP'nin istediğini ifade eden Tekin, "Mithat Sancar CHP'yi muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPnin CHPye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler
HDP'nin CHP ziyareti sonrası yaptığı toplantı

HDP heyeti, şubat ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve görüşme sonrasında kamera karşısına geçerek açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun daha önce tüm genel başkan ziyaretlerinde kameralar karşısına geçerken, HDP heyeti ile poz vermemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun şimdi sorunları HDP ile çözmek istemesi ve bu çağrıyı kameraların önünde yapması çelişkili bulundu.

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'NE BU KESKİN DÖNÜŞ?'

Ali Tarakçı da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e "HDP ile bir toplantı yaptı CHP ama HDP tep başına toplantı yapmak zorunda kaldı. O gün HDP ile o kapının önünde ortak basın toplantısı düzenlemeyen CHP bugün farklı bir noktaya geldi. Ne bu keskin dönüş? Neden o gün çıkmadı, neden bugün bu duruma geldi?" diye sordu.

'CHP'Yİ MUHAFAZA ETME AÇISINDAN TERCİH ETMEDİ'

O meseleyi çok garipsediğini ve çok ayıpladığını ifade eden Tekin, HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu şu ifadelerle anlattı:

  • "Parlamentoda temsil edilen bir siyasi parti ile ilgili direkt sayın genel başkanımı aradım. Sayın genel başkanımız Mithat Bey'in kendisinin istemediğini ifade etti. Sancar'ın 'Hassasiyet içinde' olduğunu söyleyen Tekin, "Maalesef çok saldırı vardı. Mithat Bey çok hassas bir insandır. O dönem çok büyük bir saldırı var. Bu saldırıdan CHP'yi de muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi."

HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler
OYNAT 00:56
HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'nin şubat ayında CHP'ye yaptığı ziyaret sonrası tek başına basın toplantısı düzenlemesine ilişkin detayları ilk kez aktardı. Toplantıyı tek başına düzenlemeyi HDP'nin istediğini ifade eden Tekin, 'Mithat Sancar CHP'yi muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi.' diye konuştu.

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