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POLİTİKA

HDP'nin Diyarbakır kongresine 'terör' soruşturması: Teröriste saygı duruşunda bulunup Öcalan'ın konuşmasını izlediler

Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
HDPnin Diyarbakır kongresine terör soruşturması: Teröriste saygı duruşunda bulunup Öcalanın konuşmasını izlediler
​HDP'nin Diyarbakır kongresine 'terör' soruşturması

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

TERÖRİSTE SAYGI DURUŞU

Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı.

ÖCALAN'IN KONUŞMASINI DİNLEDİLER

Sinevizyon gösteriminde ise terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 16 GÖZALTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
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HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
HDP tarafından İstanbul'da düzenlenen dördüncü olağan kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti.

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