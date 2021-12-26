HDP'nin Diyarbakır kongresine 'terör' soruşturması: Teröriste saygı duruşunda bulunup Öcalan'ın konuşmasını izlediler

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
TERÖRİSTE SAYGI DURUŞU
Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı.
ÖCALAN'IN KONUŞMASINI DİNLEDİLER
Sinevizyon gösteriminde ise terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 16 GÖZALTI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.