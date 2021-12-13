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POLİTİKA

HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler: Emniyet savcılığa suç duyurusunda bulundu

HDP tarafından İstanbul'da düzenlenen dördüncü olağan kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti. Görüntüler üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
HDPnin İstanbul Kongresinden skandal görüntüler: Emniyet savcılığa suç duyurusunda bulundu
HDP'liler eli kanlı terör örgütünün başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp, PKK marşı okuyarak ant içtiler.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresiyle ilgili yapılan açıklamada "Katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadale Daire Başkanlığı, Küçükçekmece Yahya Beyatlı Gösteri Merkezinde yapılan HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresiyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12.12.2021 günü saat 11.00'de İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08.00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır. Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
OYNAT 00:52
HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
HDP tarafından İstanbul'da düzenlenen dördüncü olağan kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti.

HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
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HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
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