Gündem HDPye bakanlık sözü veren Gürsel Tekinden yeni açıklama Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını çözebilmiş değilim
POLİTİKA

HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını çözebilmiş değilim

İktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerine dair sözleri altılı masada kriz çıkartan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tepki çeken çıkışının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Söylediklerinin arkasında olduğunu ifade eden Tekin kendini, "'Her parti bakanlığı hak eder' diyorum, 'HDP de dahil mi' diyorlar, 'Elbette' diyorum. Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını çözebilmiş değilim." sözleriyle savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPye bakanlık sözü veren Gürsel Tekinden yeni açıklama: Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını çözebilmiş değilim
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" diye cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tepki çeken açıklamasının ardından konuştu.

Habertürk canlı yayınına katılan Tekin, Fatih Altaylı'nın konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Tekin şu ifadeleri kullandı:

"O GÜN NE DEDİYSEM BUGÜN DE AYNI NOKTADAYIM"

"Benim hayatımda bu badireler çok geçti. Hayat bizi haklı çıkardı. Bugün normal bir durumdayız. Sayın Genel Başkanımız helalleşiyor. İnandığım şeylerde geri vitesim yok diyorum. O gün ne dediysem bugün de aynı noktadayım diyorum.

"TELEFONUMDA BİR TEK HDP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN NUMARASI YOK"

'Her parti bakanlığı hak eder' diyorum, 'HDP de dahil mi' diyorlar, 'Elbette' diyorum. Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını çözebilmiş değilim. Ertesi gün baktım kıyametler kopuyor. Telefonumda binin üzerinde mesaj var. Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları. Destek olmayan kim dedim. Sosyal medyada bu konuda uzman olan bir kardeşimiz var. Edirne'den Rize'den Trabzon'dan bu kadar insan destek verirken sosyal medyada ne oluyor bakalım dedik. Üç grup tespit ettik. Üçü de birbirini sevmiyor. Şu telefonumda bir tek HDP'li üst düzey yöneticisinin telefonu yoktur. Hiç anlamı olmayan bir açıklama. Ben masa kurucu değilim. Bunun üzerine bina inşa etmek... Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben eleştiriye açık bir insanım. Benimle ilgili onlarca manşetler yapıldı. Tek bir tanesi doğruysa şu Taksim Meydanı'nda kendimi asarım."

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