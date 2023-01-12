Gündem HDPye tam destek veren Kılıçdaroğlunun AK Partinin kapatma davasında kullandığı sözleri ortaya çıktı
POLİTİKA

HDP'ye tam destek veren Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözleri ortaya çıktı

Terör örgütleri ile ilişkisinden dolayı hakkında kapatma davası açılan HDP'ye tam destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözler ortaya çıktı. AK Parti'nin kapatma davası hakkında, "Bizim yasalarımız Cumhuriyet savcısına bir görev vermiş. Diyor ki, 'Bir siyasal parti devletin temel nizamını, kurallarına karşı eylemleri olur ve bunlarda o parti açısından odak noktası haline dönüşürse o zaman sen Anayasa Mahkemesi'ne dava açacaksın' bu kadar net" sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu, HDP hakkında yürütülen dava için, "Kararı kabul etmiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPye tam destek veren Kılıçdaroğlunun AK Partinin kapatma davasında kullandığı sözleri ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP hakkında yürütülen kapatma davasını tanımadıklarını söylemişti. Yıllar önce AK Parti hakkında yürütülen kapatma davası hakkında ise Kılıçdaroğlu yargının görevini yaptığını belirttiği sözleri ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun iki farklı sözleri

HDP'ye tam destek veren Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözleri ortaya çıktı
OYNAT 00:45
HDP'ye tam destek veren Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözleri ortaya çıktı
Terör örgütleri ile ilişkisinden dolayı hakkında kapatma davası açılan HDP'ye tam destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözler ortaya çıktı. AK Parti'nin kapatma davası hakkında, 'Bizim yasalarımız Cumhuriyet savcısına bir görev vermiş. Diyor ki, 'Bir siyasal parti devletin temel nizamını, kurallarına karşı eylemleri olur ve bunlarda o parti açısından odak noktası haline dönüşürse o zaman sen Anayasa Mahkemesi'ne dava açacaksın' bu kadar net' sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu, HDP hakkında yürütülen dava için, 'Kararı kabul etmiyoruz' dedi.

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